Cronaca

Castellammare - Domani scuole chiuse? E' una fake news! E' falsa l'ordinanza che gira sui social

Almeno per il momento, il Commissario Prefettizio, Gaetano Cupello, non ha ancora ordinato la chiusura delle scuole. Il Comune: «Diffidate dalle ordinanze che girano sui social»

di Gennaro Esposito mercoledì 28 febbraio 2018 - 17:04

E' falsa l'ordinanza del Comune di Castellammare che sta girando sui social. Il Commissario Prefettizio, Gaetano Cupello, non ha chiuso le scuole per la giornata di domani, giovedì 1 marzo, per allerta meteo. Almeno per il momento. Qualche cittadino stabiese, infatti, ha diffuso un documento che ricopiava in tutto e per tutto lo stile di una classica ordinanza comunale con la quale si avvisava la cittadinanza della chiusura delle scuole prevista per domani. Ma, in realtà, da Palazzo Farnese smentiscono categoricamente. «In considerazione del fatto che stanno pervenendo molte richieste per conoscere eventuali determinazioni sulla chiusura delle scuole anche per il giorno 1 marzo 2018, nonché sulla veridicità di presunte ordinanze, fatte circolare impropriamente sui social network, si comunica che sino a questo momento, 28 febbraio 2018 - ore 16,00, non risulta adottata nessuna ordinanza da parte del Commissario Straordinario - si legge sul sito del Comune -.

Pertanto, salvo eventuali variazioni che saranno tempestivamente comunicate esclusivamente tramite il sito del Comune di Castellammare di Stabia, resta confermata l’apertura delle scuole e il regolare svolgimento delle attività sul territorio per il giorno 1 marzo 2018». Tutto rientrato, almeno per il momento. Le scuole sono state chiuse necessariamente nella giornata di ieri e di oggi a causa delle condizioni meteo avverse ma domani dovrebbe essere tutto regolare. Qualcuno si è divertito a mettere in circolazione una notizia palesemente falsa che ha fatto il giro della città. Una vera e propria fake news che ha attraversato tutti i social network.

