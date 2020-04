Castellammare - Coronavirus, il sindaco chiarisce: Â«Bonus spesa? Sono in consegnaÂ». VIDEO

Cronaca

Castellammare - Coronavirus, il sindaco chiarisce: «Bonus spesa? Sono in consegna». VIDEO

Oggi ultimo giorno utile per presentare le domande. Circa 1500 famiglie riceveranno il contributo ma Cimmino critica il Governo: «I fondi erano pochi»

di genesp venerdì 17 aprile 2020 - 19:51

1500 buoni spesa in consegna alle famiglie di Castellammare di Stabia. Ad annunciarlo è il sindaco Gaetano Cimmino che nella diretta Facebook di questo pomeriggio ha annunciato le ultime novità relative al buono ideato per le famiglie che stanno fronteggiando la crisi economica in questo periodo di emergenza nazionale. Il primo cittadino ha anche illustrato quelle che sono state le modalità per assegnare il bonus: in primo luogo sono stati avvantaggiati coloro che sono stati colpiti direttamente dalla pandemia; si passerà poi nei prossimi giorni ad affidare il tutto ai restanti beneficiari che possono essere coloro che percepivano sostegno al reddito prima dello scoppio del coronavirus.



Il sindaco si è anche soffermato su un dato importante che riguarda praticamente le cause di esclusione: «Sono stati esclusi dal bonus tutti coloro che hanno compilato erroneamente l'autocertificazione, coloro che non rispettano i requisiti per poter ottenere il vantaggio e allo stesso tempo coloro che hanno dichiarato il falso. Oggi si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande e noi andremo avanti con i controlli prima di poter procedere con l'assegnazione del bonus (da assegnare ci sono ancora 200mila euro). È palese che i fondi arrivati non fossero adeguati per fronteggiare la crisi in una città come Castellammare».



Per quanto riguarda invece il tema relativo alle pizzerie, il sindaco Gaetano Cimmino ha nuovamente manifestato la sua intenzione nel voler riaprire questo tipo di attività e consentire la consegna a domicilio ma De Luca non è dello stesso avviso.

Cimmino a riguardo è stato chiaro: «Non concepisco che in altre parti d'Italia possa essere garantito il servizio e da noi no. Se ci sono territori che viaggiano ad una velocità, anche la Campania deve viaggiare alla stessa. Così facendo rischiamo di avere solamente un danno economico».



Nel corso della diretta, il sindaco si è soffermato anche sulle tematiche relative all'amministrazione ordinaria della città: «Oggi è stata si è concluso l’iter per l’aggiudicazione dell'appalto da 1 milione di euro per il rifacimento delle strade della città. Un lungo lavoro (che è stato curato soprattutto dall' assessore lavori pubblici Giovanni Russo, ndr) e che oggi vede finalmente il suo compimento in quanto si arriverà all'assegnazione della gara da qui a qualche giorno». Salvo problemi delle ultime ore, i lavori potrebbero cominciare di fatto entro la fine di maggio.





