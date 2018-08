Cronaca

Castellammare - CMI tra erbacce e rifiuti. I residenti si rimboccano le maniche

Scala:"La sfida è garantire l'ordinarieta'".

di Annalibera Di Martino giovedì 2 agosto 2018 - 12:17

"La sfida caro sindaco è garantire l'ordinario alla città ed in particolar modo alle periferie troppo bistrattate" così commenta il consigliere comunale Tonino Scala la situazione di degrado in cui perversa il rione CMI di Castellammare di Stabia ricoperto da erbacce ed escrementi di animali, costringendo i pedoni a camminare sulla banchina o, peggio ancora, sulla corsia riservata ai veicoli. Polemiche e rabbia arrivano dai cittadini che, proprio nelle scorse ore, hanno postato video sui social commentando: "Situazione veramente vergognosa"- ancora più forte- "Siamo nella M...". Un marciapiede normale che diventa "una foresta" ironizza il cittadino che riprende un tratto di strada su cui si trova di tutto: vegetazione che ostruisce il passaggio, escrementi di animali, mozziconi di sigarette e rifiuti abbandonati. Segni ovunque dell'inciviltà di alcuni che hanno imbrattato le strade del quartiere destando la rabbia di tanti abitanti.

Effetto domino sotto ai post dedicati al rione CMI: molti stabiesi postano foto di altre zone della città vandalizzate o rimaste in critiche situazioni. Una su tutte è la zona cicerone, in particolar modo la fontanina sita nella piazzetta costeggiata da rifiuti e con una grossa perdita che sta allagando la zona antistante da circa quattro giorni. Il consigliere d'opposizione Tonino Scala, alla luce della critica situazione del rione CMI, posta una foto di alcuni ragazzi del quartiere intenti a pulire la zona e si rivolge direttamente al sindaco Gaetano Cimmino: "Le erbacce crescono a dismisura, nessuno viene a tagliarle e i ragazzi del Rione Cmi si armano di pazienza, pale, scope, secchi e puliscono. Un bel gesto, ma... il comune deve intervenire. La sfida caro sindaco è garantire l'ordinario alla città ed in particolar modo alle periferie troppo bistrattate".

