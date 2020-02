Cronaca

Castellammare - Ciminiera ex Cirio pericolante, vigili del fuoco in azione. VIDEO

Diversi mezzi speciali in via Traversa Mele, sul posto la polizia Municipale. Strada riaperta.

mercoledì 19 febbraio 2020 - 20:26

Danni alla ciminiera dell’ex fabbrica di Cirio. Per questo, dopo una segnalazione dei residenti, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Castellammare di Stabia.



In azione una gru ed alcuni automezzi che stanno cercando di mettere in sicurezza la sommità dell'alta torre di mattori.



Nel frattempo, sul posto anche gli agenti della polizia Municipale che hanno chiuso la strada.



Ore 21.

05 - La strada è stata riaperta non essendoci pericoli di crolli. I vigili del fuoco sono comunque ancora a lavoro.





