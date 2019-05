Cronaca

Castellammare - Chalet Acqua della Madonna, gli imprenditori snobbano il bando: nessuna offerta presentata

Saranno 4 i ristoranti nella periferia sud di Castellammare. Secondo flop per il bando promosso dall'Autorità Portuale

di Gennaro Esposito sabato 18 maggio 2019 - 11:01

Nessuna offerta per i ristorantini all'Acqua della Madonna. Si conclude con un nulla di fatto il bando promosso dall'Autorità Portuale che sperava di assegnare ben sei lotti da utilizzare come chalet secondo la tradizione stabiese. Ma gli imprenditori, per la seconda volta consecutiva, hanno preferito ignorare la gara e non presentare una proposta per l'aggiudicazione dello spazio. Per l'estate 2019 saranno quindi 4 i ristorantini nella periferia sud: due avevano già ottenuto il via libera dall'Autorità Portuale al termine del primo bando, altri due sono stati ammessi dopo il flop del secondo. Quest'ultimi infatti avevano presentato un'offerta oltre il tempo massimo (nella primavera del 2017) ma sono stati comunque ritenuti vincitori considerato che anche la nuova gara non ha riscosso l'interesse degli imprenditori.



Dopo due anni di prove, gli chalet all'Acqua della Madonna saranno in 4 (8 erano quelli ideati dall'Autorità Portuale). Ancora una volta il mondo dell'imprenditoria ha preferito snobbare il bando, forse preoccupati dalla presenza della camorra.

Non è un mistero che in questa zona della città di Castellammare l'influenza della criminalità organizzata sia ai massimi livelli. E probabilmente gli imprenditori, per non scendere a patti con i clan e dover pagare loro eventualmente delle somme estorsive, hanno preferito investire in altre zone.



Un boccone amare da digerire per l'Autorità Portuale di Napoli e il Comune di Castellammare che confidavano molto sul bando che si è concluso il 13 maggio scorso. Ma anche per quest'anno l'Acqua della Madonna non potrà contare su tutti i suoi consueti ristorantini. Non si esclude che in futuro le istituzioni decidano di riproporre il bando magari riducendo anche i prezzi per la gestione. Nell'ultima gara gli imprenditori avrebbero dovuto versare all'Autorità Portuale circa 2mila al mese di fitto mentre per realizzare il ristorante avrebbero dovuto investire 200mila euro. Se ai costi salati si aggiunge il terrore per la criminalità organizzata, la fuga degli investitori è garantita.