Castellammare - Cane morto tra i rifiuti in via Varano, intervento della municipale e dell'ASL

Ancora rifiuti abbandonati in questa stradina, come purtroppo tante volte già segnalato dai residenti e dai tanti cittadini che la percorrono a piedi.

di sr sabato 22 settembre 2018 - 18:04

Un cane morto, chissà in quali tragiche circostanze, messo in un sacco e gettato tra i tanti rifiuti abbandonati in via Varano. E’ questa la tragica scoperta fatta oggi da una donna che ha prontamente allertato la polizia municipale di Castellammare di Stabia la quale, a sua volta, ha chiesto l’intervento dell’ASL per la rimozione della carcassa.



Ancora rifiuti abbandonati, dunque, in via Varano come purtroppo tante volte già segnalato dai residenti e dai tanti cittadini che la percorrono a piedi. Si, a piedi. Perché la strada è tristemente chiusa da anni ormai a causa del costone franoso che la sovrasta e che la rende non sicura alla circolazione delle auto.

Una piccola stradina che collega viale Puglia a via Passeggiata Archeologica e che rende possibile l’accesso agli scavi di Villa San Marco in modo rapido. Anche per questo andrebbe al più presto messa in sicurezza e riaperta.



Ed è proprio il fatto di essere chiusa, buia e poco praticata che la rende luogo ideale per disfarsi di rifiuti, anche pericolosi, altrimenti difficili da smaltire seguendo le legali pratiche previste. A nulla sono valsi gli appelli dei residenti affinchè si intervenisse con l’installazione di telecamere e, soprattutto, per individuare e punire chi si rende responsabile di tali reati.

