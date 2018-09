Cronaca

Castellammare - Bomba d'acqua sulla città, disabile bloccato in villa. In suo soccorso il grande cuore stabiese

Ieri sera un giovane ha soccorso un disabile che con la sua corrozzina era rimasto bloccato in villa comunale.

di Roberto D'Auria domenica 2 settembre 2018 - 18:02

La protezione civile a Castellammare di Stabia è affidata al grande cuore dei giovani stabiesi che senza perdere tempo intuiscono le difficoltà e intervengono in soccorso dei più deboli. E così è successo anche ieri sera quando, a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla città creando allagamenti e blackout in diverse zone del centro e della periferia, un disabile è rimasto bloccato in villa comunale insieme alla moglie.



L’uomo, costretto su una sedia a rotelle, stava percorrendo il tratto di villa comunale nei pressi delle giostrine quando la pioggia lo ha sorpreso. Si è così riparato sotto la piccola tettoia del chiosco difronte piazza Giovanni XXIII. In pochi minuti si è ritrovato immerso in diversi centimetri d’acqua mentre tutto intorno continuava il diluvio. In breve tempo si è reso conto di non riuscire più a fare ritorno a casa visto che il livello dell’acqua, nonostante la pioggia avesse smesso di cadere, non accennava a diminuire. E’ stato n quel momento che un giovane stabiese, Paolo, è intervenuto in suo soccorso. Senza perdersi d’animo ha subito raggiunto i due malcapitati, ha afferrato la corrozzella e l’ha portata dall’altro lato della strada, in via Mazzini.





«Ecco, questa è Castellammare. Il grande cuore stabiese !!!!! Ripartiamo da questa immagine, da questo gesto. Stabia rialzati, uniti e solidali si rinasce. Si vince» commenta una donna.



«Grazie ragazzi per aver aiutato i miei zii – scrive un’altra donna - Mi hanno chiamato appena arrivati a casa e mi hanno detto di aver trovato brave persone che li hanno aiutati...grazie di cuore. Poteva andare a finire male per loro stasera. Purtroppo sono stati colti dalla bomba d'acqua...ancora ora sono spaventatissimi...io veramente vi sono grata».



«L'ho fatto con il cuore – risponde Paolo - È stato un vero piacere aiutare una persona in difficoltà. Noi stabiesi abbiamo un cuore grande».



C’è poi chi muove critiche all’amministrazione comunale, rea di non aver fatto quanto in suo potere per evitare i disagi che hanno colpito tutta la città. «Questa notizia deve girare, il sindaco deve vergognarsi. Che disagio per le persone diversamente abili, grazie a chi si è interessato di aiutarlo».

Gli ultimi articoli di Cronaca