Castellammare - Allerta meteo nel comprensorio stabiese, chiuse le gallerie di Varano e Privati

L'Anas ha deciso di chiudere i due tunnel per i temporali che si stanno abbattendo sulla città di Castellammare. I disagi continueranno fino al mese di marzo

di Gennaro Esposito mercoledì 27 dicembre 2017 - 11:54

Per raggiungere Sorrento da Napoli, o viceversa, bisognerà passare per il centro di Castellammare. A causa della pioggia copiosa che si sta abbattendo nelle ultime ore a Castellammare, l'Anas ha deciso di chiudere i tunnel di Varano e Privati. La decisione ormai arriva puntuale in seguito la diffusione del bolletino meteo della Protezione Civile regionale. Le gallerie dovrebbe restare chiuse solamente nella giornata di oggi ma non si esclude lo stop al traffico prolungato (considerato che le previsioni non aiutano prevedendo pioggia intensa anche nella giornata di domani). Traffico in tilt lungo viale delle Puglie e viale Europa, quindi: tutte le auto sono costrette a transitare in queste zone per poter raggiungere l'ex SS 145 o l'autostrada.

I lavori di messa in sicurezza nell'area esterna ai due tunnel sono partiti ma non termineranno prima del prossimo mese di marzo. In questi ultimi giorni, prima dell'arrivo dei temporali, i Comuni interessati hanno dato vita ad una vera e propria colletta per ripulire l'area esterna al rivo Cannatelle. I tecnici comunali sono stati a lavoro anche durante la vigilia ma non è servito a nulla, almeno per il momento. La fine dei disagi per i pendolari della penisola sorrentina e per gli stessi cittadini di Castellammare, è ancora lontana.

