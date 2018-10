Cronaca

Castellammare - Allerta meteo, il sindaco non chiude le scuole. Minacce e offese sui social

È quello che è successo nella tarda serata di ieri e per tutta la mattinata odierna dove diversi studenti cercavano di convincere il primo cittadino a emanare un'ordinanza di chiusura degli istituti.

di Gennaro Esposito lunedì 22 ottobre 2018 - 08:56

Il sindaco non chiude le scuole nonostante l'allerta meteo, decine di ragazzini lo insultano su Facebook. È quello che è successo nella tarda serata di ieri e per tutta la mattinata odierna dove diversi studenti cercavano di convincere il primo cittadino a emanare un'ordinanza di chiusura degli istituti per le piogge che si abbatteranno in giornata su tutto il comprensorio stabiese.



La decisione del sindaco è stta resa nota con un post sui social con il quale si informava la popolazione, preoccupata dalle notizie di allerta meteo diramate dalla Protezione Civile. Ed è stato proprio questo che ha scatenato la rabbia di tantissimi giovani studenti che si sono sfogati contro il primo cittadino. Commenti horror che passano dalle offese personali a quelle familiari oltre che un bel po' di minacce all'istituzione più importante della città. "Se scopro dove abiti, ti incendio la casa" scrive uno pseudo studente.

Tutti coloro che hanno provato a far ragionare questo giovanissimo, inoltre, sono stati anche loro insultati, sintomo che quello che manca non è solo il rispetto verso le istituzioni ma anche la giusta dose di educazione.



Quello che preoccupa è che a scrivere questi commenti siano stati giovanissimi stabiesi: vedendo i profili di tutti coloro che hanno commentato, l'età media non arriva a 15 anni. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile. Già con Antonio Pannullo, lo scorso anno, diversi studenti lo insultarono per non aver chiuso gli istituti scolastici nonostante l'allerta meteo. I due fenomeni non sono collegati: a prendere l'ultima decisione è sempre il sindaco che si consulta con la protezione civile analizzando il bollettino meteo. La voglia di non andare a scuola ha giocato brutti scherzi a questi ragazzi che potrebbero incorrere anche in denunce e segnalazioni alle forze dell'ordine.

Gli ultimi articoli di Cronaca