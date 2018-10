Castellammare - Alla Vespucci il premio 'stabiesi illustri'. Il capitano: Â«Che bella questa cittÃ  vista dal mareÂ»

Cronaca

Castellammare - Alla Vespucci il premio 'stabiesi illustri'. Il capitano: «Che bella questa città vista dal mare»

Il Rotary: «Nave che è onore e vanto dei cantieri navali della città che dal 1931 dà lustro al nome di stabia in tutti mari del mondo».

di Simone Rocco sabato 20 ottobre 2018 - 19:04

Ogni qualvolta torna a casa è sempre una gran festa. La nave scuola Amerigo Vespucci è attraccata oggi nel porto di Castellammare di Stabia per ricevere il premio “Stabiesi illustri” da parte del Rotary Club stabiese. E migliaia sono i cittadini che si sono messi in coda già a partire dalle ore 14 per salire a bordo e visitarla. Oltre 4000 i pass distribuiti dal Comune ma, come ha poi sottolineato il comandate del veliero più bello del mondo, saranno ammesse visite anche a chi è privo del pass e anche oltre l’orario limite inizialmente fissato per le 20.30.



Il premio è stato consegnato dal neo presidente del Rotary Club di Castellammare di Stabia, Francesco Di Somma, direttamente nelle mani del comandante Nave Scuola Americo Vespucci, Stefano Costantino. Nave che è «onore e vanto dei cantieri navali della città – ha detto Di Somma - che dal 1931 dà lustro al nome di stabia in tutti mari del mondo».



«Non mi stanco mai di guardare le foto del varo di questa nave – ha detto il comandante Costantino – Quelli di quel lontano 22 febbraio 193 sono momenti storici importanti da ricordare, come anche le foto delle maestranze che guardano da terra questa nave toccare il mare. Siamo stati pochi giorni fa a Ravenna – ha continuato – ed in un giorno abbiamo registrato circa 7000 visitatori. Contiamo oggi di superare questo numero e, per questo, faremo salire a bordo anche chi non è riuscito a ritirare un pass, ed anche oltre le 20.

30. Faremo un po’ di straordinario – sorride – ma ci fa molto piacere poter dare la gioia di visitare questa nave a quante più persone possibile. Anche pechè, vedere Castellammare dalla prua della Vespucci è uno spettacolo meraviglioso».



Presenti alla cerimonia anche tante autorità illustri, tra cui il Procuratore Generale di Napoli, Luigi Riello, ed il sindaco di Castellammare, Gaetano Cimmino. «Per me è stata un'emozione enorme poter salire a bordo della nave più bella del mondo, simbolo dell'identità stabiese – ha detto il sindaco Gaetano Cimmino - Accompagnato dal capitano di vascello, ho avuto modo di visitare gli ambienti del Vespucci, ammirando le raffinate fattezze del veliero e le foto storiche di un frammento di storia della Marina Militare, varato nel 1931 nel cantiere di Castellammare di Stabia». Il primo cittadino stabiese ha poi lanciato un messaggio all’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono. «La Vespucci oggi qui, ammirata in tutto il mondo e realizzata nei cantieri stabiesi, è l’occasione anche per ricordare la bravura delle maestranze di Castellammare e di un cantiere che deve continuare a lavorare e produrre navi, questo è il suo futuro, un futuro che Fincantieri deve garantire».

Gli ultimi articoli di Cronaca