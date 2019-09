Castellammare - Aggressione in villa, Scafarto: Â«Controlli carenti sul territorioÂ»

Cronaca

Castellammare - Aggressione in villa, Scafarto: «Controlli carenti sul territorio»

L'assessore alla Sicurezza commenta amaro la vicenda che ha visto ieri un 20enne aggredito dal branco: «Gli attuali presidi non bastano».

di Francesco De Sio domenica 15 settembre 2019 - 17:29

L'episodio verificatosi ieri sera in villa comunale, dove un 20enne stabiese è stato circondato e pestato da un branco di coetanei per essersi opposto a un tentativo di rapina della moto, riporta al centro dell'attenzione il dibattito sulla sicurezza a Castellammare. In special modo nel parco di via Mazzini, nelle settimane scorse erano arrivate segnalazioni in merito alla presenza di spacciatori in sella a scooter elettrici: ora, invece, l'allarme riguarda una brutale circostanza di violenza, con la vittima costretta in tarda serata a ricorrere alle cure mediche dell'ospedale San Leonardo.



A fare luce sull'accaduto saranno adesso i poliziotti del commissariato stabiese, agli ordini del primo dirigente Vincenzo Gioia. Per il momento sulle indagine vige tuttavia massimo riserbo: interpellati sui progressi nel lavoro di identificazione dei colpevoli - un gruppo composto da almeno cinque soggetti di giovanissima età - le alte sfere del distretto hanno preferito non rilasciare alcun commento in merito.

Non è chiaro se la scelta sia dettata da un'assoluta volontà di tutela dello stato attuale del fascicolo, o piuttosto dalla contingenza domenicale.



Del caso ha parlato comunque la massima autorità comunale in tema di sicurezza, l'assessore alla Legalità Gianpaolo Scafarto. «Apprendo solo ora di quanto accaduto - ha dichiarato a Stabia Channel il delegato della giunta Cimmino -. Posso solo dire che i fatti, qualora confermati, sarebbero l'ulteriore testimonianza della carenza di controlli adeguati sul territorio. Evidentemente gli attuali presidi non sono sufficienti». Un messaggio conciso ma molto chiaro: l'immagine di Castellammare non può più permettersi di essere sfigurata da simili episodi.

