Spazio Scuola, una disamina schematica sui ricorsi maggiormente richiesti dai docenti

domenica 30 settembre 2018 - 10:57

A) RICORSO CONCORSO 2018, SCUOLA SECONDARIA - FASE TRANSITORIA.



Sede Amministrativa. Come noto, a differenza di quanto avvenuto con i precedenti giudizi del 30 Agosto 2018, il Consiglio di Stato, in data 20 settembre 2018, si è limitato a rimandare gli atti al TAR DEL LAZIO, nell'attesa di una decisione della Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi-dovrebbe farlo in tempi brevi-sulla legittimità dell’intero impianto che caratterizza il concorso riservato, fase transitoria.





B) AZIONE IN EUROPA A TUTELA DEI DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO.



Sede Commissione Europea. Al fine di lamentare la condizione di vittime da abuso di precariato e di domandare la valorizzazione dell'esperienza didattica maturata sul campo, è stata avviata, nel periodo estivo, un'azione diretta in Commissione Europea.



Si attende un primo riscontro, in quanto la documentazione è pervenuta allarappresentanza in Italia della Commissione U.E..



Gli effetti benefici di un'eventuale pronuncia sovranazionale potrebbero favorire l'intero comparto dei docenti precari con almeno tre anni di servizio alle spalle.







C) RICORSO PER INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA GRADUATORIE D’ISTITUTO 2018-FINESTRE SEMESTRALI.



Sede amministrativa. Ancora aperti i termini di adesione, prorogati al 15 ottobre 2018. Si utilizzi il link sottostante per accedere alle istruzioni operative:



https://scuolalex.it/nuovo-ricorso-inserimento-nella-seconda-fascia-graduatorie-distituto-2018-finestre-semestrali/







D) RICORSO GIUDICE DEL LAVORO "180 PER 3 IN SECONDA FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO".



Adesioni aperte.





Ecco il LINK per info ed istruzioni operative:



https://scuolalex.it/ricorso-giudice-del-lavoro-180-per-3-in-seconda-fascia-graduatorie-di-istituto/







E) RICORSO ABILITAZIONE "COMPARTO AFAM" GIUDICE DEL LAVORO (CON STRATEGIA SPECIFICA PER LE CLASSI DI CONCORSO DEI LICEI MUSICALI);



Per accedere alle notizie dettagliate del contenzioso, in continua evoluzione, si clicchi sotto:



https://scuolalex.it/ricorso-afam-con-nuova-strategia-processuale/







F) APPELLO AFAM GIUDICE DEL LAVORO (PER I DOCENTI AFAM CHE SI SIANO IMBATTUTI IN ESITI DI PRIMO GRADO “PROVVISORIAMENTE NEGATIVI").



Ecco il link di adesione:



https://scuolalex.it/appello-afam-studio-santonicola/







G) RICORSO INDIVIDUALE AL GIUDICE DEL LAVORO, PER INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO, A TUTELA DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP), DEI DOTTORI DI RICERCA E DEI DOCENTI ISEF.



Sono sempre attivi i ricorsi al giudice del lavoro, non essendo quest'ultimovincolato dagli orientamenti della Magistratura Amministrativa.



Per richiedere preventivi si utilizzi la seguente email, specifica per i ricorsi individuali: scuolainmovimento82@gmail.com, oggetto preventivo ricorso ITP, ISEF, DOTTORE DI RICERCA ecc., inserendo nel testo nome e cognome dell'interessato.





Si inoltri, infine, WhatsApp scritto (né telefonate né vocali) al numero 3661828489 per ogni chiarimento o per richiedere i ricorsi a tutela di docentiprecari e di ruolo, Ata ed operatori scolastici di ogni ordine e grado. Risponderà direttamente il legale.





