Terza Pagina

Spazio Scuola, I docenti non abilitati all'insegnamento ma specializzati sul campo ammessi dal Consiglio di Stato al T.F.A.

domenica 7 ottobre 2018 - 10:18

Un gruppo di insegnanti, non abilitati e nemmeno specializzati, con servizio didattico sul sostegno, si rivolgeva ai legali stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola affinché fosse valorizzata l’esperienza maturata sul campo, nell’insegnamento agli alunni diversamente abili, per ottenere la partecipazione alle preselezioni del corso T.F.A. SOSTEGNO TERZO CICLO.



Fu avviato ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento del Decreto M.I.U.R. 948/16, patrocinato dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, recante R.G. 1716/17, rigettato in fase cautelare.



A questo punto, una parte dei docenti coinvolti decise di proseguire la vertenza con Appello cautelare in Consiglio di Stato.



Ebbene, gli appellanti ebbero ragione, ottenendo l’invocato ribaltamento, con conseguente accesso alle prove “suppletive” del percorso specializzante.



Di conseguenza, taluni dei ricorrenti originari, senza possedere alcuna abilitazione, si ritrovarono specializzati all'insegnamento, avendo anche concluso il tirocinio e superato l’esame finale per fine giugno 2018.



Intanto gli atti processuali ritornarono al Tar del Lazio, Sez. III Bis, ed il Giudice Amministrativo del primo grado, pur in presenza di una decisione cautelare favorevole emessa in Consiglio di Stato, rigetto` la vertenza nel merito, ignorando la “documentata” circostanza per la quale, nel frattempo, alcuni docenti avevano conseguito la specializzazione all'insegnamento.



Cosa è accaduto ancora?



Gli avvocati non si sono arresi!



Hanno impugnato nuovamente la pronuncia (provvisoriamente) negativa proveniente dal T.

A.R. Lazio, forti degli orientamenti favorevoli già manifestati dal Consiglio di Stato, in aperto contrasto con il Tribunale Amministrativo Regionale.



Quale risultato? L'emissione di una nuova cautelare favorevole, recante n. 4291/18 (Consiglio di Stato, Sez. VI) supportata dal precedente accoglimento in analoga fattispecie (ord. 4115/17).



A tale pronuncia è seguita la recentissima discussione, tenutasi innanzi al Collegio Giudicante del Consiglio di Stato, in data 4 ottobre 2018, sfociata nell'accoglimento/conferma della cautelare precedentemente concessa, con provvedimento collegiale N. 04940/2018 pubblicato il 05 ottobre 2018.



Con tale decisione i ricorrenti-recita il Consiglio di Stato- "avendo conseguito il titolo di specializzazione, potranno avvalersene al fine di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi del sostegno e, quindi, per poter lavorare quali supplenti".



Saranno rese note, a breve, le iniziative in merito al ricorso che domandera` l'accesso al nuovo percorso specializzante sostegno di prossimo avvio, a beneficio dei docenti precari non abilitati.



Per accedere alle info specifiche sul ricorso "TFA SOSTEGNO" si inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489.



Per ulteriori chiarimenti si faccia riferimento al sottostante link:



www.scuolalex.it

Gli ultimi articoli di Terza Pagina