In Campania il mercato del gioco corre su internet

giovedì 29 marzo 2018 - 19:23

Il gioco d’azzardo è, da sempre, uno dei passatempo preferiti dagli italiani. Negli ultimi anni, inoltre, con l’evoluzione digitale, il mondo dei casinò online hanno attirato sempre più utenti fino a raggiungere un successo clamoroso. Gli italiani hanno da sempre, dunque, una passione per scommesse, casinò e giochi di carte che, trasportata sul web, ha acceso un nuovo desiderio di divertirsi e confrontarsi con altri giocatori collegati da ogni parte del mondo.



Tale successo si estende a tutte le regioni italiane, con particolare riferimento alla Campania. I campani amano giocare online, soprattutto con gli smartphone, come il casino mobile Betway. Nella speciale classifica relativa ai dati di spesa nel settore del gioco online, la Campania e la provincia di Salerno risultano essere da sempre tra le aree più attive, con una spesa complessiva che nel 2016, nell’intera regione, ha raggiunto i 10 miliardi di Euro, pari al 10,5% della spesa complessiva nazionale. Per quanto riguarda le singole province, Napoli risulta essere la più attiva con circa 5 miliardi di euro di spesa. Al secondo posto c’è Salerno, con 2 miliardi di Euro, e poi Caserta. Il dato rispecchia quello che sembra essere un andamento in continua crescita a livello nazionale, con la Campania che si attesta al terzo posto dopo Lombardia e Lazio nel calcolo dei soldi investiti nel gioco, sia fisico che on line.



Su tali numeri pesa il dato registrato nel settore del gioco virtuale che vede l’Italia al primo posto in Europa con 15,5 miliardi di Euro spesi nel 2016.

Un successo figlio anche della rapida diffusione di siti dedicati al gaming online con tanti provider che sono stati tra i primi ad affermarsi e a utilizzare sistemi di sicurezza dei dati in grado di offrire al cliente un’esperienza completa e sicura, ha infatti ulteriormente amplificato questo scenario, aprendo nuove prospettive anche a chi si avvicina al gioco per la prima volta.



Il successo è dovuto in primis alla comodità di poter scegliere tra una vasta gamma di giochi, dal casinò alle slot, alle carte, fino a giochi sempre nuovi e originali proposti sulle varie piattaforme. In secondo luogo, poi, gli utenti sembrano amare la possibilità di poter sfidare altri giocatori provenienti da ogni parte del mondo in avvincenti tornei, in cui mettere alla prova abilità e fortuna.



Il settore, poi, ha fatto grossi passi in avanti dal punto di vista della privacy, mettendo a disposizione degli utenti sistemi di sicurezza assolutamente innovativi e in grado di garantire massima protezione in ogni fase del gioco.



Sebbene il settore attragga sempre più spesso anche i ragazzi più giovani, a utilizzare i siti di gaming on line risultano essere soprattutto gli uomini tra i 25 e i 45 anni, amanti del gioco in generale e particolarmente aggiornati su tutto ciò che accade in internet, ma non manca una crescente quota di utenti di sesso femminile e di persone più anziane che, avvicinatesi solo negli ultimi tempi alla rete hanno cominciato ad apprezzare questa tipologia di siti per impegnare il tempo libero.



