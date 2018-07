Sport

Pallavolo Nemesi Stabiae - Lo staff tecnico si arricchisce dell’esperienza di Stefano Solimene

giovedì 26 luglio 2018 - 12:26

Stefano Solimene

La Pallavolo Nemesi è lieta di comunicare che Stefano Solimene entra a far parte dello staff tecnico societario. Stefano si è avvicinato al mondo della pallavolo oltre 25 anni fa proprio grazie alla Pallavolo Nemesi di cui è stato atleta fino al 2007 disputando, tra l’altro, con la casacca gialloblé anche un paio di campionati di Serie C maschile.



Successivamente Stefano, all’epoca della collaborazione tra Pallavolo Nemesi e Volley Ball Stabia, è stato atleta e tecnico di quest’ultimo sodalizio fino ad allenare per due stagioni la squadra di B2 maschile. Negli ultimi anni, però, Stefano si è avvicinato al mondo della pallavolo femminile appassionandosene molto e, gioco forza, il suo ritorno alla Nemesi era praticamente scontato.



Le prime dichiarazioni di Stefano sono state: “Sono sinceramente affascinato ed orgoglioso, da stabiese, di far parte di un progetto pallavolistico tanto interessante nella mia città.

Proverò a mettere a disposizione le mie conoscenze, ad acquisirne altre perché credo in questo sodalizio e spero che sia una collaborazione di lunga durata e, ovviamente, vincente.”



Il direttore sportivo Marianna De Gaetano dà il benvenuto a Stefano e è molto soddisfatta dal poter avere Lorenza nel roster della prima squadra e ha dichiarato: “La Pallavolo Nemesi è in una fase di trasformazione per consolidare quanto di buono abbiamo fatto negli ultimi anni. Stefano saprà sicuramente evolvere le sue competenze per arricchire la nostra realtà e contribuire alla crescita del movimento pallavolistico stabiese. Nei prossimi giorni ufficializzeremo ulteriori collaborazioni tecniche molto importanti come quella di Stefano che daranno ulteriore risalto e forza al nostro progetto.”

