Ricorso concorso dsga 2019-accesso alla prova scritta. A tutela degli aspiranti esclusi in fase preselettiva

La “differenziazione dei ricorsi”, suddivisi per “tipologie alternative”, e’ funzionale ad evitare il proliferare di calderoni giudiziari.

domenica 30 giugno 2019 - 06:27

Gli avvocati stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola, esperti in diritto scolastico, a tutela degli aspiranti d.s.g.a., esclusi dalla preselezione, hanno avviato i ricorsi amministrativi per l’accesso diretto alla prova scritta del concorso d.s.g.a. 2019.



Lo studio legale utilizzera’ la strategia piu’ adatta, per ogni singolo caso, come di seguito dettagliato.



In ragione dell’impossibilità per i candidati, che hanno affrontato i test preliminari, di misurarsi alle stesse condizioni, nelle diverse regioni italiane, lo studio legale, attraverso un’indagine analitica, effettuata in ogni sede concorsuale, presentera’ “azioni giudiziarie differenziate ed alternative”.



Gli avvocati separeranno, discrezionalmente, le posizioni dei ricorrenti, sulla base del punteggio maturato, all’esito della prova preselettiva, riportato nell’apposito modello di autocertificazione ed accluso alle istruzioni operative.



Saranno utilizzate le seguenti tipologie di ricorso:



A) Ricorso concorso dsga 2019-accesso alla prova scritta, per i soglia 60 (voto almeno sufficiente in fase preselettiva).



B) Ricorso concorso dsga 2019-accesso alla prova scritta, per quanti hanno riportato un punteggio, superiore alla sufficienza (e.

s. 78), che in talune regioni (es. Piemonte o Toscana) ha consentito il superamento dei test.



C) Ricorso concorso dsga 2019-accesso alla prova scritta, per quanti hanno riportato un punteggio superiore alla sufficienza (e.s. 85) e sono pure rientrati nel numero pari a quattro volte rispetto ai posti banditi all’interno della singola regione (per intenderci quel numero idoneo a giustificare l’esistenza stessa della fase preselettiva). In tal caso, sara’ contestata l’esclusione, per l’elevata ristrettezza della soglia di superamento, alla luce del venir meno di numerosi aspiranti che, pur avendo presentato domanda, hanno disertato la prova.



Per scaricare le istruzioni operative del “ricorso concorso dsga 2019-accesso alla prova scritta”, si clicchi sotto:



https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-concorso-dsga-2019-accesso-alla-prova-scritta/



Per info di ogni tipo, si inoltri whatsapp scritto al numero 3661828489 (no telefonate). Risponderà direttamente il legale, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio.