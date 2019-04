Spazio Scuola

Ricorso 'Aspiranti dirigenti scolastici esclusi dalla prova orale-per l'ammissione diretta al colloquio finale', rassegna faq informative

Passiamo in rassegna alcune "faq informative" redatte dallo studio legale Santonicola and Partners.

sabato 20 aprile 2019 - 08:19

1) Dal momento che è stato depositato esposto alla Procura della Repubblica di Roma, in merito allo svolgimento della prova scritta del concorso dirigenti scolastici 2019, per ritenute violazioni regolamentari, è possibile l'annullamento del pubblico concorso?



Si considera improbabile, al momento, l'annullamento dell'intera procedura concorsuale, in presenza di una mera segnalazione all'autorità giudiziaria che potrebbe, eventualmente, portare a futuri risvolti penali.



Alla luce delle violazioni riscontrate, riteniamo corretta la strada del ricorso t.a.r., in via individuale o collettiva, per far emergere tutte le lamentate illegittimità ed anomalie, domandando, in via principale, l'accesso diretto alla prova orale, già prevista dal mese di maggio 2019.





2) E’ meglio invocare, in sede giudiziaria, l'accesso diretto al colloquio orale del concorso dirigenti scolastici o il rifacimento della prova scritta?



Sono necessarie ambedue le domande giudiziarie, per completezza espositiva. Nell'intento di intercettare il pensiero del giudicante, chiederemo, in via principale, l'accesso diretto agli orali, in subordine la ripetizione della prova scritta.



Si consideri come, in data 12.10.2018, con riferimento ai ricorsi amministrativi avverso gli esiti della preselettiva-patrocinati dagli scriventi legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola-il t.a.r. del Lazio, sez. III bis, aveva ordinato nuovi test preliminari, pronunciamento modificato dal Consiglio di Stato-sez. VI, il 17.10.2018, in ammissione diretta alla prova scritta.







3) E’ preferibile attendere la pubblicazione, su istanze on line, degli elaborati scritti, prevista dal 08.05.2019 o si consiglia, comunque, l'inoltro di istanza accesso atti, ai sensi della legge 241/90?



È sempre consigliabile la domanda di accesso atti, anche per acquisire documenti non facilmente reperibili (quali, ad esempio, verbali d'aula e moduli anagrafici sottoscritti dai candidati). L'omessa consegna di tali dati potrà essere lamentata, direttamente, in sede giudiziaria.





4) Sarà richiesto, con il "ricorso dirigenti scolastici, t.a.r. Lazio, avverso gli esiti della prova scritta" l'accesso con riserva al colloquio orale o domanderete la predisposizione di apposite "sessioni suppletive per la prova orale"?



Anche in questo caso presenteremo ambedue le domande, considerato che il giudicante, come disposto recentemente per contenziosi analoghi, potrebbe ritenere che il mancato accesso diretto agli orali di maggio non pregiudicherebbe, in alcun modo, gli effetti della futura decisione che ordinasse, all'amministrazione, apposite sessioni suppletive.





