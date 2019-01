Spazio Scuola

Insegnanti tecnico pratici del laboratorio (i.t.p.)mantengono il diritto a permanere nella fascia riservata ai docenti abilitati

domenica 27 gennaio 2019

Gentili lettori,



Un nutrito gruppo di docenti laboratoriali, patrocinato dai legali stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola, esperti di diritto scolastico, otteneva in data 18 settembre 2017, al cospetto del T.A.R. Lazio Sez. III Bis, un`ordinanza di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.



Gli effetti favorevoli della citata pronuncia cautelare consentivano la sottoscrizione dei contratti a termine, anche annuali.



In occasione dell`udienza di merito, fissata in data 22.01.19, sempre innanzi al Collegio Giudicante T.A.R. Lazio -relatore dott. Tuccillo- gli avvocati si sono imbattuti in un contesto ostile, essendo mutato l’orientamento giudiziario, inizialmente favorevole, nella sede amministrativa (circostanza nota).



Malgrado ciò i legali, confidando nelle armi del diritto ed invocando l`applicazione dell`art. 71 codice processo amministrativo (previo deposito di articolate memorie difensive), hanno ottenuto il mantenimento degli effetti e la piena validità della pronuncia di inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, precedentemente emessa per le classi tecnico pratiche.



A questo punto, i ricorrenti (fruitori di pronuncia cautelare favorevole i cui effetti persistono) non potranno essere depennati dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto, continuando l'attività di docenza validata dai contratti sottoscritti, nella stragrande maggioranza dei casi, fino al 30 giugno.





A tutela di quanti, non rientrando nel suindicato giudizio, volessero intraprendere ricorso mirato innanzi al Giudice del Lavoro, non vincolato dagli orientamenti espressi in sede amministrativa, per l`inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, si indica il sottostante link:



Per gli insegnanti tecnico pratici che volessero visionare info sul “RICORSO STABILIZZAZIONE DOCENTI PRECARI-GRADUATORIE DI ISTITUTO CON ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO STATALE SU POSTO VACANTE-”, è possibile cliccare sotto:



