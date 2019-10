Politica & Lavoro

Santa Maria la Carità - Caos tra l’opposizione. Sospesa la sentenza del Tar

Annullato il secondo insediamento politico. Non ci sarà nessun cambio tra i banchi di opposizione.

di Maria Felice Ferrara martedì 29 ottobre 2019 - 22:12

Non c’è pace per il Consiglio Comunale di Santa Maria la Carità. Dopo la sentenza del TAR dell’8 Ottobre scorso con cui venivano dichiarati “illegittimi” i seggi attribuiti alla lista “Passione e Coerenza” in seguito ai risultati delle elezioni amministrative del 26 Maggio, oggi il Consiglio di Stato ha deciso di non decidere.

In sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato, infatti, ha accolto in maniera favorevole il ricorso presentato dai consiglieri Alfonso Santonicola e Luigi Abagnale, ed ha emesso un decreto di sospensione cautelare dell’esecutività del precedente giudizio del Tribunale Regionale della Campania.

Il motivo? “mantenere la res adhuc integra nelle more della camera di consiglio di trattazione della istanza cautelare, in considerazione della natura della res controversa e dell’interesse anche pubblico a non modificare la compagine consiliare in carica da circa cinque mesi…”, si legge nel decreto pronunciato dal Consigliere delegato Giulia Ferrari.

Quanto basta, insomma, per creare scompiglio tra i banchi della Sala Consiliare dove, domani pomeriggio, la discussione della predetta sentenza del Tar sarebbe stato il primo punto all’ordine del giorno della seduta di Consiglio. Nottata di valutazioni, dunque, che esclude senza sè e senza ma il secondo insediamento dei politici e l'ufficializzazione dei due nuovi consiglieri del gruppo consiliare guidato da Giuseppe Gargiulo.

Una telenovela senza fine che, ad oggi, non permette di avere ancora ben chiari i volti della compagine di opposizione. Prossimo appuntamento il 21 Novembre, quando è stata fissata per una nuova discussione collegiale la camera di consiglio. ‘Passione e Coerenza’ o cinque seggi a ‘Senso Civico’? Le cariche dei consiglieri di minoranza, per il momento, sono ancora in bilico.

