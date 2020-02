Politica & Lavoro

Santa Maria la Carità – buoni libro 2019/2020: al via le richieste

Le domande, debitamente compilate, devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 13/03/2020.

di Maria Felice Ferrara lunedì 24 febbraio 2020 - 21:54

Il Comune di Santa Maria la Carità, ai sensi delle disposizioni di legge in materia e su indicazione della Giunta Regionale della Campania, anche quest’anno procederà all’assegnazione del contributo per i buoni libro agli studenti frequentanti la Scuola Media “Ernesto Borrelli” nell’anno scolastico 2019/2020. Possono accedere al beneficio i genitori, o coloro che rappresentano il minore, appartenenti a famiglie la cui situazione economica in corso di validità rientri nelle seguenti 2 fasce:

- Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;

- Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.

Le domande, redatte su appositi moduli, possono essere recuperate presso la scuola media “Ernesto Borrelli”, l’Ufficio scuola del comune oppure scaricate dal sito internet dell’Ente http://www.

comune.santamarialacarita.na.it/, e devono essere presentate presso la segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12:00 del 13/03/2020.

Alla richiesta deve essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità e fotocopia della carta di identità o di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo sarà stabilito in base alla classe frequentata.





Santa Maria la Carità – buoni libro 2019/2020: al via le richieste

Condividi Facebook Twitter