Politica & Lavoro

Gragnano - Terremoto politico: l'Assessore Caso rassegna le sue dimissioni

Caso: «Ringrazio il Sindaco, i cittadini e l’intera Amministrazione comunale per avermi dato l’onere e l’onore di ricoprire un ruolo così importante».

di Maria Felice Ferrara lunedì 25 novembre 2019 - 07:53

Non c’è pace per la compagine di maggioranza del consiglio comunale di Gragnano. Dopo il riassetto della giunta effettuato nel Settembre 2018, in seguito alle dimissioni dalla carica di assessore di Annamaria Somma e Sara Elefante, oggi il gruppo capitanato dal Sindaco Paolo Cimmino si ritrova a vivere una nuova tempesta politica.

Ad annunciare le sue dimissioni, infatti, è la giovane Chiara Caso, nominata con il decreto sindacale del 07/09/2018 Assessore con delega all’ Assistenza Scolastica e alla Pubblica Istruzione, ai Servizi Manutentivi e alle Politiche Giovanili.



«Le motivazioni delle dimissioni sono strettamente personali. Ho sempre pensato che un ruolo così importante avesse bisogno di essere esercitato con un’attenzione totale e quotidiana. Purtroppo, a causa dell’inizio del mio nuovo percorso personale, non riuscendo a garantire una totale dedizione all’attività amministrativa, ho reputato giusto e doveroso rassegnare le mie dimissioni – commenta l’ormai ex amministratrice - In questi mesi ho cercato di dare il meglio nelle more delle deleghe di mia competenza.

Ho cercato di andare incontro alle esigenze dei cittadini gragnanesi, e, a tal riguardo, la mia disponibilità è stata totale. Tutta la mia attività amministrativa è stata condotta con il massimo impegno, disinteresse, trasparenza e dedizione, convinta che solo in questo modo si possa e si debba agire nei confronti della nostra comunità.

Ho cercato inoltre di collaborare in modo fattivo con tutti i dipendenti comunali, ai quali va il mio sentito ringraziamento per la costante disponibilità dimostrata nei miei confronti e nei confronti delle esigenze dei cittadini da me portate alla loro attenzione».

Da giovane, Chiara caso è sempre stata attenta alle esigenze dei giovani della Città di Gragnano promuovendo diverse iniziative: «Prima delle mie dimissioni, sono contenta e soddisfatta di aver sottoposto all’approvazione della giunta comunale un progetto finalizzato alla crescita formativa dei giovani gragnanesi – asserisce con orgoglio - È stato finanziato da questa amministrazione un Corso di formazione GRATUITO per competenze informatiche (EIPASS) con rilascio di attestato rivolto a giovani residenti a Gragnano di età compresa tra i 16 e i 29 anni. Grazie al Sindaco e all’intera Amministrazione comunale per avermi dato l’onere e l’onore di ricoprire un ruolo così importante.

Ma un grazie particolare va a tutti i cittadini che hanno creduto in me fin dall’inizio: grazie per non avermi fatto mai mancare la fiducia e il sostegno al lavoro da me svolto al servizio della comunità.

Auspico alla nostra Città sempre il meglio!».

Gragnano - Terremoto politico: l'Assessore Caso rassegna le sue dimissioni

Condividi Facebook Twitter