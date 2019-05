Politica & Lavoro

Castellammare - Circum, stazione Antiche Terme? Riaperta solo alla ripresa dell'attività termale

E' questo l'incipt imposto dal presidente dell'EAV al Comune. Cimmino: «un provvedimento di indirizzo finalizzato alla redazione di una procedura pubblica volta ad individuare un soggetto a cui affidare la valorizzazione e il rilancio delle Terme».

martedì 28 maggio 2019 - 13:17

Facendo seguito al primo incontro avvenuto lo scorso 10 maggio, oggi a Palazzo Farnese si è svolto un nuovo confronto tra l'amministrazione comunale ed il presidente Umberto De Gregorio sono state attualizzate e concretizzate le attività poste in essere con Eav, che ha prontamente risposto alla volontà di avviare il tavolo tecnico per intraprendere un dialogo costruttivo con la Regione Campania e con il presidente della commissione regionale trasporti Luca Cascone.



Sarà compito dell’amministrazione comunale, così come sancito nell’odierno incontro, di predisporre accurata e dettagliata nota alla Regione Campania per illustrare sia la nevralgica posizione della struttura, sia le funzioni e le finalità della stessa nell’ambito del programma di riqualificazione e rigenerazione di quella parte del territorio e dell’intero ambito cittadino, comprese le limitrofe aree che si servono del servizio di trasporto Eav.





Nessun elemento ostativo, inoltre, alla compartecipazione privata all’attuazione dell’intervento, sempre e comunque finalizzato alla riapertura della fermata di Castellammare Terme. Il presidente De Gregorio, nel condividere le finalità, ha ribadito che ai fini della riapertura della fermata è fondamentale la ripresa dell’attività termale nel complesso delle Antiche Terme di Stabia.



E al riguardo, è stato precisato che l’amministrazione ha già predisposto un provvedimento di indirizzo finalizzato alla redazione di una procedura pubblica volta ad individuare un soggetto a cui affidare la valorizzazione e il rilancio delle Terme.