Lazio - Napoli 1-0, Gattuso: << Da quando sono a Napoli continuiamo a prendere gol assurdi >>

Le dichiarazioni di Gattuso nel post partita con la Lazio

domenica 12 gennaio 2020

"Mi spiace perdere così, ma voglio assolutamente assolvere Ospina. Per noi è un valore aggiunto perchè non è solo un portiere ma un calciatore che gioca coi piedi ed è importante per la manovra" - Gattuso afflitto dall'ennsimo k.o. con gli azzurri, assolve in primis il suo portire per l'errore in uscita commeeso su Immobile e cerca di guardare avanti, incredulo su quanto stia avvenendo.







"La responabilità di quello che gli è accaduto me la prendo io perchè io chiedo che la palla passi sempre per il portiere e quel passaggio dietro l'ho indicato io. Purtroppo alla fine pesa l'errore e si guarda solo a quello ma dimentichiamo tutte le volte che Ospina ci ha fatto uscire dalla prima pressione grazie al suo contributo. Io non posso mettermi qui a lamentarmi ma devo guardare avanti e mi tengo stretta questa prestazione. Abbiamo giocato faccia faccia con una squadra che aveva vinto le ultime 9 partite, riuscendo anche a comandare il gioco meritando di passare in vantaggio. Penso già al futuro, bisogna lavorare, pedalare e cercare di cominciare a fare risultati positivi. Solo con un filotto importante questo gruppo potrà trovare fiducia e dimostrare il proprio valore.

domenica 12 gennaio 2020

Mi piace tantissimo allenare questa squadra perchè mi diverte ed ha tanta qualità. Ora siamo in difficoltà ma sono certo che su questa strada ne potremo uscire. C'è poco da fare chiacchiere. Qui sono tutti in discussione, io per primo che devo dimostrare di essere da Napoli. Io voglio restare qui anche l'anno prossimo e so che la mia sorte è legata ai risultati. Ci sono tante cose da migliorare e tanti margini di crescita, però parlare ora è tutta aria fritta. Ribadisco che la strada è giusta e che dobbiamo assolutamente concretizzare il lavoro settimanale in risultati concreti da qui in avanti".