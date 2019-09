Dal Mondo

Profumo - aroma o abito invisibile?

mercoledì 25 settembre 2019 - 10:58

"Cosa indossi per la notte?" "Alcune gocce di Chanel N.5", rispose la leggendaria Merlin Monroe. I profumi sono una parte indispensabile dell'immagine di ogni donna. L'aroma è una sorta di abito che si adatta elegantemente a una vita sottile e si estende con note di lusso. Nessuna coincidenza: l'espressione "indossare il profumo" viene spesso usata in profumeria. L'aroma del profumo è progettato per enfatizzare l'individualità e fondersi con la tua immagine unica.







Profumo per i giovani

Le ragazze sono “adatte” per i profumi leggeri e freschi che aggiungono un tocco primaverile al look delicato. Non optare per forti sapori orientali e speziati. Quando scegli una fragranza, presta attenzione al tuo temperamento: per le nature delicate e romantiche, simili alle fanciulle di Manzoni o Leopardi, sono adatti profumi floreali leggeri. Le ragazze attive, energiche e sicure possono optare per note di agrumi.







Come scegliere la tua fragranza?

La scelta del profumo è un processo soggettivo, quindi, gli specialisti del negozio MAKEUP https://makeup.it/categorys/3/ raccomandano di non concentrarsi sulla pubblicità o sui consigli degli amici. È importante soffermarsi su una fragranza che enfatizza il tuo aspetto, dandoti una "scorza" eccezionale e unica.

Le fragranze forti, orientali o esotici sono adatti a donne sicure, fiduciose, intenzionate e attive, che amano produrre un effetto indimenticabile.



Fragranze per l’età balzachiana

La prima cosa a cui dovresti prestare attenzione è un profumo costoso e di qualità. Nel corso della sua vita, una donna riesce a provare molti aromi diversi, scegliendo il proprio.

La seconda regola importante è la saturazione. Ciò è dovuto al fatto che la percezione degli aromi cambia con l'età ed è improbabile che gli aromi leggeri creano il piacere precedente. Non dovresti scegliere composizioni più adatte ai giovani (troppo dolci o fruttate). Le osservazioni mostrano che la maggior parte delle donne preferisce le fragranze che erano popolari quando avevano circa 20-30 anni.







Per le bionde fragili e allo stesso tempo energiche, le fragranze naturale sono l'ideale, con un aroma leggero e fresco di lavanda, agrumi, mughetto, violetta, lilla.

Per le donne aristocratiche, sono adatti toni scuri con il miglior aroma floreale: freschi e leggeri. Per le brune sensuali, con un aspetto orientale, gli aromi con note di lillà, gelsomino e narciso sono perfetti. Le donne dai capelli rossi sono intrinsecamente sexy e di temperamento, quindi negli aromi cercano energia, luminosità, forza, ma allo stesso tempo note di freschezza e leggerezza. Pertanto, è adatto, ad esempio, un profumo con note di giacinto. Per le bellezze dai capelli castani, femminili e attivi, la scelta è abbastanza ampia, con note calde di gardenia e acacia.



Opinioni degli uomini

"Il profumo non dovrebbe essere troppo invadente o forte. Devi sapere la misura in tutto. Inoltre, deve corrispondere all'immagine, ai vestiti e ai capelli. Credimi che la seguente immagine sarebbe ridicola: una ragazza vestita in jeans, scarpe da ginnastica e una maglietta, camminando per la strada, ascoltando hard rock e allo stesso tempo con l'aroma di Chanel n. 5", ha scritto un rispondente su social. "I profumi e le fragranze delle donne hanno un impatto enorme sull'uomo. Molti uomini possono persino essere controllati in questo modo!" è il parere dell’altro.



Impara la teoria, ascolta il cuore e senti l'armonia tra te e l'aroma selezionato!



