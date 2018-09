Dal Mondo

Il mondo delle scommesse online seduce il popolo italiano

martedì 4 settembre 2018 - 11:45

Il mondo delle scommesse online seduce il popolo italiano. Seppur ancora lontani dalle statistiche britanniche, soprattutto nel caso dell’ambito sportivo, nel Belpaese il numero di scommettitori in rete fa registrare un trend in forte crescita. Accendendo la televisione per seguire una partita di calcio, sintonizzandoci sul nostro canale radio preferito, navigando su un sito di commercio elettronico per fare un regalo o semplicemente controllando la mail personale sul nostro telefono, è ormai divenuta una prassi imbattersi in promozioni o allettanti bonus scommesse. La recente modifica delle normative in tema di scommesse da parte dei Monopoli di Stato italiani ha dato il là ad un’autentica battaglia tra siti a colpi di ultime offerte in grado di attrarre un mercato che annualmente supera gli 800 milioni di euro di introiti con percentuali che ormai da tempo registrano una crescita trimestrale anche superiore al 30%. Statistiche, ovviamente, favorite dalla semplicità con cui è oggi possibile scommettere in qualsiasi momento e in qualunque posto grazie ad uno smartphone o ad un tablet. Giocare online sui siti di scommesse e casino italiani è legale al 100%, come sul sito Casinò NetBet.



L’importante è verificare che il sito sia legalmente licenziato in Italia e sia basato sulla trasparenza. Ciò è possibile scorrendo in fondo ad ogni sito di gioco per vedere esposto il marchio AAMS e il numero di concessione grazie al quale è possibile operare. Esistono comunque molti siti che offrono recensioni, classifiche, bonus e slot machine.



Per scegliere correttamente un sito di scommesse online occorre monitorare i seguenti aspetti:



- Sicurezza e legalità. Un sito di scommesse sportive sicuro è la scelta migliore in assoluto, il che significa che deve rispondere ai requisiti di legge, ad esempio deve avere la licenza AAMS (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), il che certifica che si tratta di un sito legale e anche sicuro. Occorre essere particolarmente attenti quando scegliete il sito delle scommesse sportive perché una volta iscritti, tutti i dati personali ed anche i dati finanziari, della carta di credito o del conto corrente bancario sono registrati sul sito. Ecco perché è di fondamentale importanza fare attenzione al fatto che effettivamente il sito sia legale e certificato. Ne va della propria sicurezza;



- La scelta. Sicurezza e legalità sono i fattori che vanno subito verificati, ancora prima di scegliere il sito di scommesse sportive. Dopo di che, ci si può affidare alla gamma di scommesse per decidere quale sito sia il migliore. La varietà degli eventi sportivi, la vasta tipologia di scommesse sono alcuni dei criteri che possono guidare la vostra scelta. Soprattutto se si ama scommettere anche in sport diversi dal calcio, occorre valutare l’ampiezza della scelta in modo da trovare il sito che meglio soddisfa i propri interessi.



- Possibilità di fare scommesse sportive live. Ci sono diversi siti che permettono già di fare scommesse sportive live, il che rende l’evento molto più coinvolgente e più divertente;



- Grafica. Anche grafica ed usabilità sono caratteristiche da prendere in considerazione nella scelta di un sito di scommesse sportive online in quanto stimolano l’interesse dell’utente.





Recenti statistiche, in particolare, individuano nello stereotipo dello scommettitore italiano online un uomo tra i 25 e i 34 anni residente soprattutto nel meridione. Il settore del gioco online viaggia a ritmo sempre più sostenuto. La spesa, intesa come la differenza tra quanto scommesso e quanto vinto, è cresciuta nel 2017 del 34% rispetto all’anno precedente. Lo scorso anno ha toccato 1,37 miliardi di euro e ciascun appassionato in media ha speso 120 euro, l'8% in più rispetto a dodici mesi prima. Lo studio è del Politecnico di Milano che ha presentato l’ultima edizione del Report sul gioco online. In Italia sono 3,7 milioni i giocatori online e ciascuno è titolare di almeno di due conti gioco per un totale 8,2 milioni di account. A questi si aggiunge una porzione consistente di "conti gioco dormienti” appartenenti a giocatori che non effettuano una puntata da almeno 6 mesi, circa il 46%. Un dato comunque inferiore al 2016, quando si raggiungeva addirittura il 50%. Il 25% punta almeno una volta al mese, il 29% ha effettuato almeno una giocata negli ultimi 5 mesi. Gli italiani, riporta l’agenzia Agimeg, specializzata nel settore, prediligono le scommesse sportive, con il calcio in testa che cattura il 63% delle puntate. Seguono tennis e basket. Gli appassionati dei casinò virtuali sono 879mila (spesa media 54 euro), 611mila giocano ai tornei di poker (10 euro) e 447mila al poker in modalità cash (13 euro), 282mila al bingo (8 euro), 153mila sulle scommesse virtuali (6 euro) e 192mila sul Lotto (10 euro). Il gioco online ha complessivamente portato nelle casse dello Stato 318 milioni di euro, il 29% in più dell’anno precedente. Il gioco online piace soprattutto agli uomini (le donne sono appena il 18%) e si concentra al Sud o nelle Isole (48%). Il Nord invece ospita il 30% dei giocatori, il Centro il 22%. Il maggior numero di giocatori attivi viene dalla Campania (17%), seguono Sicilia e Lombardia (rispettivamente 13 e 12%), quindi il Lazio (11%,). Se si procede per fasce di età, invece, il grosso delle giocate arriva da 25-34enni (29% del totale) seguiti dai 35-44enni (24%). Al 18% sia la fascia 18-24 sia quella 45-54, mentre gli over 55 rappresentano il restante 11%.



Da sottolineare che le puntate sui tavoli verdi virtuali sono cresciute percentualmente di più rispetto alle altre attività su internet.



L’Italia, evidenzia ancora l’agenzia Agimeg, si conferma il secondo mercato del gioco online, ma è decisamente staccata dalla prima posizione. In testa c’è infatti il Regno Unito, dove la spesa complessiva è di circa 5,6 miliardi di euro (e oltretutto è in crescita del 6%), ovvero quattro volte il valore italiano. Non molto distante dall’Italia, invece, la Francia (960 milioni), mentre il mercato spagnolo vale 560 milioni. Anche qui, però, i tassi di crescita sono decisamente sostenuti, la Francia guadagna il 18%, la Spagna addirittura il 31%.



Dati, ovviamente, favoriti dagli invitanti bonus scommesse che stuzzicano gli utenti invitandoli a ricaricare i propri conti e scommettere sulle diverse combinazioni inerenti i molteplici eventi sportivi.

Una cosa è certa, occorre puntare sempre il giusto senza esagerare, il gioco è un divertimento e tale deve restare evitando che possa tramutarsi in una patologia. Occorre giocare con la testa, in bocca al lupo a tutti.

