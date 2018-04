Dal Mondo

Canada - Furgone travolge passanti, 10 morti. Arrestato conducente 25enne di origini armene

Nessuno scampo per chi è stato travolto dalla folle corsa a 70 chilometri orari sul marciapiede. Fonti vicine alle indagini spiegano che il killer sia instabile mentalmente, con disturbi psichici. Il premier Gentiloni: «Vicini alle famiglie colpite».

di ANSA martedì 24 aprile 2018 - 19:20

Il conducente-killer di Toronto, che con un furgone bianco preso a noleggio ha fatto strage di passanti su di un marciapiede, ora ha un nome e cognome. Dopo essere stato arrestato e' stato identificato in Alek Minassian, 25 anni, cittadino canadese forse di origini armene. Il bilancio dell'attacco intanto e' salito a 10 morti e 15 feriti, di cui quattro in condizioni gravi. Chi e' stato travolto dalla folle corsa a 70 chilometri orari sul marciapiede non ha avuto scampo.



Un "attacco deliberato", spiegano gli investigatori, anche se al momento - ha sottolineato il capo della polizia di Toronto - non ci sono connessioni con l'ipotesi terrorismo, ne' sono stati individuati rischi per la sicurezza nazionale.

Tutte le piste sono ancora battute, ma fonti vicine alle indagini spiegano come quella principale seguita in queste ore dagli investigatori sia legata al gesto di una persona instabile mentalmente, con disturbi psichici di cui l'uomo soffrirebbe. Ma di Minassian si sa ancora molto poco.



Italia vicina alle famiglie colpite, alla città di Toronto e al Canada. Lo scrive su Twitter il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, rilanciando la dichiarazione del primo ministro canadese Justin Trudeau di cordoglio per le vittime del furgone che si è scagliato sui passanti ieri a Toronto.

