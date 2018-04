Juve Stabia

Verso Virtus Francavilla - Juve Stabia, dove eravamo rimasti?

Il match, sospeso al 8' del secondo tempo lo scorso 25 marzo, verrà recuperato a partire dal minuto in cui è stato interrotto. Solo tre giorni di rifinitura per preparare il derby del Pinto. D'Angelo: «Ci siamo riscattati nel girone di ritorno».

di Davide Soccavo martedì 17 aprile 2018 - 08:09

(Foto Salentosport)

La Juve Stabia ha raggiunto l'obiettivo sorpasso, battendo il Monopoli di Scienza per 2 a 1. Simone Simeri si è aggiudicato il titolo di "man of match" a partire dai minuti finali della prima frazione di gioco, durante la quale su assist di Viola ha insaccato la sua undicesima rete stagionale. Al 7' della ripresa la risposta di Canotto a Salvemini non si è fatta attendere: il giocatore classe '94 ha riportato i suoi in vantaggio, segnando la rete numero otto con la maglia gialloblù. E' suo il gol che ha regalato i tre punti alla compagine di Caserta.



Ora si guarda con più ottimismo ai play-off. Tuttavia, come affermato dal tecnico gialloblù a fine partita, l'incontro infrasettimanale in programma domani alle 14:30 non gioverà alla squadra, dato che domenica le attende la difficile sfida contro la Casertana. Il match di domani, sospeso al 8' del secondo tempo lo scorso 25 marzo, verrà recuperato a partire dal minuto di interruzione al Fanuzzi di Brindisi. Prima che il sig. Raciti decretasse la sospensione dell'incontro, nel primo tempo c'è stata una perfetta parita tra le due compagini.

Poche azioni da entrambe le parti, ad eccezione del tiro pericoloso di Canotto che al 20' ha impegnato Albertazzi, costringendolo a spedire il pallone in calcio d'angolo. Il terreno di gioco è successivamente diventato, tuttavia, impraticabile in seguito alle forti piogge. La Virtus Francavilla è reduce da un importante pareggio ottenuto in extremis contro il Matera. I biancazzurri hanno strappato un punto prezioso alla squadra di Auteri, grazie soprattutto alla rete numero quattro, segnata al 39' del secondo tempo, di Giuseppe Madonia.



La Casertana ha allontanato i fantasmi della retrocessione, raggiungendo con la vittoria di Rende la zona play-off. I falchetti hanno espugnato il Lorenzon, grazie alla rete di De Rose al 18' del secondo tempo. «Stiamo disputando un grandissimo girone di ritorno, preceduto da un ottimo finale di girone di andata -ha affermato Luca D'Angelo, il tecnico dei rossoblù ai microfoni di Sport Casertano-. Archiviata la vittoria di Rende, dimostreremo a tutti di che pasta siamo fatti, una volta raccolto i frutti di tanto lavoro svolto in questi mesi».

Gli ultimi articoli di Juve Stabia