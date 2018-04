Juve Stabia

Verso Juve Stabia-Monopoli, un match che sa di play-off

Archiviato lo 0 a 0 di Catania, le vespe affronteranno la formazione biancoverde, vicina ad uno storico traguardo. Scienza al termine della gara vinta con il Bisceglie: «Abbiamo il diritto di sognare».

di Davide Soccavo martedì 10 aprile 2018 - 10:08

Alessandro Mastalli

La Juve Stabia ottiene un punto prezioso al Massimino. La gara è terminata senza gol, ma gli undici di Caserta si portano a casa un buon pareggio contro una delle più pericolose compagini del girone. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate. I rosazzurri sono andati vicini al gol in due occasioni, mentre i gialloblù si sono riversati dietro la linea del pallone. Nella ripresa gli etnei hanno provato, prima con Russotto e poi con Bogdan, ad infastidire la retroguardia stabiese, ma un buon Branduani si è rivelato fondamentale per la difesa dei pali.



Nel prossimo turno le vespe ospiteranno il Monopoli al Menti domenica prossima alle 14:30. Entrambe le formazioni si trovano in una situazione altalenante in classifica, tra il 6° ed il 7° posto. Il Monopoli sarebbe vicino ad uno storico traguardo, giocandosi il pass per il torneo che vale la promozione in B. La squadra pugliese tra il 1985 e 1988 sfiorò l'accesso diretto alla serie cadetta, ma, nonostante la conquista della quinta posizione, non potette disputare gli spareggi promozione, non essendo ancora ammessi nel campionato di serie C1.





I biancoverdi sono tornati a vincere in casa. La squadra di Scienza, che si trova attualmente in piena zona play-off, si è imposta sul Bisceglie per 2 reti a 0, con la firma di Sarao ed un autogol di Giron. Nessuno ad inizio campionato si sarebbe aspettato un tale traguardo da parte della formazione pugliese. «Siamo una squadra con le idee chiare e con grandi qualità -ha affermato il tecnico biancoverde Giuseppe Scienza nel post partita ai microfoni di TuttoCalcioPuglia-. Essendo reduci da una buona preparazione settimanale, ero convinto che i giocatori avrebbero fornito una prestazione altrettanto buona. A Castellammare ci giocheremo una bella fetta dei play-off. Nessuno si aspetta nulla dai noi, ma, date le circostanze, i ragazzi ed i tifosi hanno il diritto di sognare».





