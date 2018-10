Juve Stabia

Juve Stabia - Monopoli 2-1, rimonta d’oro per le Vespe: Carlini decide il successo gialloblu

Troest risponde a Berardi e Carlini sancisce la rimonta definitiva delle Vespe. La Juve Stabia conquista la sua terza vittoria consecutiva in casa e continua il suo volo ad alta quota.

di Maria Felice Ferrara sabato 20 ottobre 2018 - 22:25

A rompere gli equilibri del posticipo del Saturday night allo stadio "Romeo Menti" tra Juve Stabie e Monopoli sono gli ospiti che, al 25’, sbloccano il risultato con una grande azione sull’out di destra. Rota, una volta aggirata la difesa gialloblu, serve un assist a Berardi che da distanza ravvicinata non sbaglia il tap-in vincente.

Il silenzio che cala sugli spalti del Menti ferisce nell’orgoglio le Vespe che subito affilano il pungiglione e, dopo pochi giri di lancette, rimettono la chiesa al centro del villaggio. Tutto nasce al 31’ quando Troest, in una mischia in area di rigore, salta più in alto di tutti e deposita direttamente alle spalle di Pissardo il cross proveniente dalla bandierina. Il secondo tempo inizia con la stessa musica del primo e, dopo solo cinque minuti, Carlini è abile a ribadire in rete una respinta dell’estremo difensore biancoverde e a sancire il sorpasso delle Vespe.



Per l’ottava giornata della nuova stagione, mister Fabio Caserta schiera le Vespe in campo con l’ormai consueto 4-3-3. Confermatissimo il reparto arretrato con Branduani tra i pali alle spalle della linea di difesa composta da Vitiello, Marzorati, Troest e Allievi; nel cuore pulsante del campo Calò, Vicente e Mastalli fanno da faro alle giocate del tridente d'attacco Carlini, El Ouazni e Canotto.

Di contro, mister Scienza risponde con un 3-5-2 che ha in Gerardi e Berardi la coppia offensiva della giornata.

A dare il calcio d'inizio al match è la Juve Stabia che, sin dalle prime battute, cerca di mettere in chiaro chi comanda sul terreno di gioco della propria calcistica. Non a caso, al 9’, Carlini ruba la sfera a Pissardo e, approfittando dell’uscita fuori dai pali dell’estremo difensore biancoverde, di prima calcia verso la porta ma De Franco salva sulla linea.

Il brivido provato scuote il Monopoli che, dopo pochi minuti, va addirittura vicino al vantaggio con Scoppa, la cui conclusione dal limite dell’area si spegne però sul fondo.

Lo imita Canotto tre minuti più tardi quando dai 25 metri prova la gloria ma, anche in questo caso, la sfera termina fuori il rettangolo di gioco.

Nonostante l’equilibrio tra le forze in campo, dei segnali premonitori pendono più da una parte che dall’altra e, al 25’, gli ospiti sbloccano il risultato con una grande azione sull’out di destra. Rota, una volta aggirata la difesa gialloblu, serve un assist a Berardi che da distanza ravvicinata non sbaglia il tap-in vincente.

Il silenzio che cala sugli spalti del Menti ferisce nell’orgoglio le Vespe che subito affilano il pungiglione e, dopo pochi giri di lancette, rimettono la chiesa al centro del villaggio. Tutto nasce al 31’ quando Troest, in una mischia in area di rigore, salta più in alto di tutti e deposita direttamente alle spalle di Pissardo il cross proveniente dalla bandierina.

Al 38’ un problema fisico per Allievi costringe mister Caserta a ridisegnare la linea difensiva, mandando in campo Aktaou al posto del numero 6.



Nelle battute finali della prima frazione di gioco, i ritmi di gara calano notevolmente e dopo un solo minuto di recupero, il direttore di gara manda tutti a ricaricare le energie.

Dagli spogliatoi rientrano in campo gli stessi undici per ambo le formazioni e il copione non è per niente diverso dai primi 45’. La Juve Stabia, infatti, si fa subito vedere in avanti con El Ouazni che cerca di sorprendere Pissardo con un destro di potenza ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

Questa azione è soltanto un preludio di quello che succede cinque minuti più tardi. Al 6’ Carlini è abile a ribadire in rete una respinta dell’estremo difensore biancoverde e a sancire il sorpasso delle Vespe.

Mister Scienza decide di cambiare gli attori della coppia d’attacco e , al 12’, inserisce nella mischia Mendicino in luogo di Gerardi. Poco dopo, Paolucci e Ferrara subentrano rispettivamente a Mercandante e Montinaro.

I padroni di casa continuano sull’onda dell’entusiasmo sfiorando il tris in più di un’occasione, prima con El Ouazni, poi con Marzorati e Carlini.

Al 35’ Caserta continua la girandola dei cambi e richiama in panchina Carlini, mandando in gioco Di Roberto. Poi tocca a Mezavilla e Melara dare forze fresche alla manovra.

Il Monopoli non ci sta a perdere e, al 45’, va vicinissimo al pareggio con il neo entrato Mendicino che di testa impatta un cross proveniente dalla bandierina ma la sfera si spegne di poco al lato della porta difesa da Branduani. È questa l’ultima azione del match, e dopo 4’ minuti di recupero il Signor D’Ascanio fischia la fine della contesa che assegna tre punti importantissimi alla Juve Stabia.



TABELLINO



JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Marzorati, Troest, Allievi (38’ p.t. Aktaou); Calò, Vicente (42’ s.t. Mezavilla), Mastalli; Canotto, Carlini (35’ s.t. Di Roberto), El Ouazni (42’ s.t. Melara).

(A disp: Cotticelli, Schiavi, Paponi, Castellano, Viola, Dumancic, Sinani, Lionetti); All. Fabio Caserta



MONOPOLI (3-5-2): Pissardo; Bei, De Franco, Mercadante (30’ s.t. Paolucci); Rota, Scoppa, Zampa, Montinaro (30’ s.t. Ferrara), Donnarumma; Gerardi (12’s.t. Mendicino), Berardi.

(A disp. Saloni, Gatti, Pierfederici, Mavretic, Mangione, Mangni, Maimone); All. Scienza



ARBITRO: Marco D’Ascanio della sezione di Ancona



ASSISTENTI: Gaetano Massara di Reggio Calabria e Roberto Terenzio della sezione di Cosenza



MARCATORI: 25’p.t. Berardi (M); 31’ p.t. Troest (JS); 6’ s.t. Carlini (JS)



AMMONITI: Scoppa (M); Canotto (JS)



CORNER: 5-1



NOTE: 1’ rec. p.t., 4' rec. s.t.







