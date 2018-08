Juve Stabia

Juve Stabia - Mercato, Sorrentino in prestito alla Lucchese. Canotto, c’è l’interesse del Siena

Il classe ’94 nel mirino della società toscana, che intanto spera nel ripescaggio. Sandomenico-Vespe: prolungamento del contratto in vista?

di Davide Soccavo sabato 4 agosto 2018 - 10:29

Juve Stabia nel pieno delle trattative. Alla vigilia del big match del Bentegodi continuano a circolare le solite voci di mercato, in particolare rumors relativi alle uscite. Intanto, sul sito web della Lucchese è arrivata l’ufficialità della cessione in prestito, con diritto di riscatto, di Lorenzo Sorrentino. Il giocatore è arrivato alle falde del Faito nel mercato di gennaio. Da allora Lorenzo ha indossato per ben 12 volte la maglia gialloblù e segnato due reti in occasione dei match contro Paganese e Reggina, entrambe pareggiate 1 a 1.



Inoltre, si parla di recente di un interessamento del Siena nei confronti di Luigi Canotto. Pare che la società toscana stia addirittura pensato di acquistarlo solo qualora vi fosse un ripescaggio in serie B. Infatti, alla luce della mancata iscrizione al campionato dell’Avellino e della bocciatura da parte del consiglio federale della Figc nei confronti di Ternana e Pro Vercelli, quel vuoto potrebbe essere colmato dal Sieta, essendo attualmente l’unica favorita per il ripescaggio. Evidentemente le qualità del giovane attaccante napoletano hanno convinto persino i più esperti.

Dopo un avvio a singhiozzo, Canotto ha disputato un ottimo campionato, con nove gol e tredici assist, trascinando i suoi fino ai play-off. Non c’è da stupirsi se il giovane ha suscitato interesse tra le squadre di serie B. Qualche mese fa la Ternana aveva bussato alla porta per aggiudicarsi il cartellino del classe ’94, ma la trattativa non è mai entrata nel vivo, dato che già tra le file dei rossoverdi Carretta e Statella erano a disposizione per coprire il ruolo di Canotto.



Altra voce di mercato, invece, riguarda Salvatore Sandomenico. Pare che l'attaccante abbia deciso di prolungare il contratto, che lo lega alle vespe, fino al 2020. Ciononostante il giocatore non rientrerebbe nei piani di mister Caserta o quanto meno potrebbe essere un buon turn over, considerato il poco spazio nella rosa e il suo ruolo già coperto dal neo acquisto Carlini. Sandomenico ha ottenuto 16 presenze con la maglia gialloblù e messo a segno 4 reti. Quest'anno il numero delle reti segnate dall'attaccante napoletano con le maglie di Siracusa e Monopoli non è cambiato, nonostante le 28 presenze ottenute in totale con entrambe.

