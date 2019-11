Cronaca

Torre del Greco - Nasce Ascom Parking, sosta gratis per i clienti degli esercenti torresi

I clienti dei negozi Ascom non dovranno più preoccuparsi del parcheggio.

venerdì 15 novembre 2019 - 11:44

’Ascom di Torre del Greco sta avviando un progetto pilota rivolto ai propri associati, finalizzato alla creazione di un servizio innovativo alla clientela.



Per invogliare lo shopping presso i negozi della nostra città, gli associati Ascom avranno la possibilità di offrire ore di sosta ai propri clienti, grazie ad un accordo con parcheggi privati e la società che gestisce le strisce blu per conto del Comune di Torre del Greco.



I clienti dei negozi Ascom, così, non dovranno più preoccuparsi del parcheggio perché saranno ospiti per la sosta grazie alla disponibilità degli esercenti torresi.





I dettagli dell’iniziativa denominata “Ascom Parking” saranno presentati lunedì 18 novembre alle ore 15,00, presso la Stecca, ex Molini Meridionali Marzoli, via calastro Torre del Greco.



Saranno presenti all'iniziativa in rappresentanza del comune di Torre del Greco, il Sindaco, Giovanni Palomba, il Vice sindaco, Michele Borriello, l'assessore alla polizia municipale, Raffaele Arvonio, ed il dirigente dello stesso settore, comandante Salvatore Visone, oltre a Giuseppe Morelli, K-city, società che gestisce le strisce blu ed i parcheggi privati aderenti.

