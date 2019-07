Cronaca

Sorrento - Circum, altro treno rotto. Nel vagone si sfiora la rissa

Il viaggio da Sorrento a Napoli è durato 2 ore e 30 minuti. «È una vergogna».

lunedì 8 luglio 2019 - 12:38

Ancora disagi per gli utenti della Circumvesuviana. Questa mattina un treno si è rotto sulla linea Sorrento – Napoli con conseguenti ritardi e superaffollamento degli altri convogli. L’ennesimo episodio di questa assurda estate in cui i trasporti regionali stanno facendo registrare ritardi, soppressioni e proteste.



Il racconto di quanto accaduto stamani arriva, come sempre, dai social. Una donna registra con il suo smartphone quanto accade all’interno del vagone su cui sta viaggiando, e spiega: «Un treno guasto davanti, i cui passeggeri dovevano salire sul nostro già strapieno di gente ed ovviamente hanno iniziato a litigare sfiorando la violenza fisica perché non c'era lo spazio vitale.

Donne incinte, anziani, bambini che piangevano e stranieri che stavano uno addosso all'altro. Persone che andavano al mare ma anche tanti pendolari che dovevano andare a lavorare. È una vergogna!!!!!! Aumentate controlli e corse!!!!!!! P. S. : dimenticavo, la durata totale del viaggio è stata di 2 ore e 30!!!!!».



Un bollettino di guerra che si arricchisce ogni giorno di nuovi episodi. Per i vertici EAV è tutto “normale” perché si sa che i treni sono vecchi e si rompono. Predicano pazienza e di aspettare l’arrivo dei nuovi treni. Ma la pazienza dei cittadini ormai è al culmine e potrebbe ben presto sfociare in una clamoroso protesta.