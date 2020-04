Cronaca

Santa Maria la Carità – Ultras solidali: scatole di generi alimentari donate alle famiglie sammaritane

Tutto il materiale raccolto dalla Brigata Sammaritana sarà smistato dalla Protezione Civile.

di Maria Felice Ferrara mercoledì 15 aprile 2020 - 14:59

La furia del Covid-19 ne ha spento le voci, i cori, l’entusiasmo e la grinta sugli spalti ma non potrà mai fermare l’animo solidale che contraddistingue la Brigata Sammaritana. I ragazzi del neonato gruppo ultrà del Santa Maria la Carità, infatti, si sono mobilitati per dare un aiuto concreto alle famiglie indigenti del propria piccola comunità che, in questo clima generale di emergenza sanitaria ed economica, hanno maggiori difficoltà a fare la spesa con regolarità. Un gesto nobile, simbolico, discreto, compiuto nell’anonimato per donare alle persone sammaritane più bisognose scatoli colmi di generi alimentari e beni di prima necessità.

Tutto il materiale raccolto sarà prelevato dagli attivissimi volontari della Protezione Civile di Santa Maria che provvederanno a loro volta a smistarlo.

Insomma, un’iniziativa solidale dettata dal desiderio di partecipazione e non di apparire. Una dote così rara e lodevole. Non é una novità, essere ultras é anche questo.

