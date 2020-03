Cronaca

Santa Maria la Carità - Partita una raccolta fondi per l'ospedale San Leonardo

Per combattere l’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi per aiutare l’ospedale San Leonardo di Castellammare.

di Maria Felice Ferrara mercoledì 18 marzo 2020 - 15:58

Una raccolta fondi per sostenere l’Ospedale San Leonardo di Castellammare. È questa l’iniziativa avviata su GoFundMe da un gruppo di giovani imprenditori del territorio che raggruppa le zone di Castellammare di Stabia, Vico Equense, Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Angri, Santa Maria la Carità, Pompei, Sant' Antonio Abate, Pimonte, Agerola, Scafati ed altri paesi limitrofi.

L’intento è quello di raggiungere la cifra di 100.000 € da devolvere ai presidi ospedalieri locali al fine di dare un contributo nell’acquisto di nuovi ventilatori polmonari e altro materiale necessario per contrastare, combattere e sconfiggere questa emergenza sanitaria da Coronavirus, che sta attanagliando l’Italia intera.

«Non siamo nelle regioni del Nord, che sono molto organizzate – afferma l’ideatore dell’iniziativa Agostino Stefano Fortunato - abbiamo bisogno di sostenerci l'uno con gli altri, perché non abbiamo né i materiali né le attrezzature a sufficienza per contrastare quest’ epidemia.

Facciamo qualcosa tutti insieme...Stringiamoci forte e Vogliamoci tanto Bene! Si può fare».



Per partecipare alla raccolta fondi è sufficiente cliccare su “Fai una donazione” nella pagina a cui è possibile accedere tramite il seguente link:

https://www.gofundme.com/f/edewx7-diamo-una-mano-al-san-leonardo-di-castellammare?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cf%20share-flow-1&fbclid=IwAR0XHw-uWHs8XmcSxLpoVIafp_Xo_Egv9dEj3CtM6VihcWDeqvlaob7Cnz4

Santa Maria la Carità - Partita una raccolta fondi per l'ospedale San Leonardo

Condividi Facebook Twitter