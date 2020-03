Cronaca

Sant’Antonio Abate – Prorogate le misure restrittive per il contenimento del contagio del Covid-19

Il termine ultimo della validità delle misure adottate è stato fissato nel giorno del 3 Aprile 2020.

di Maria Felice Ferrara giovedì 26 marzo 2020 - 09:49

Non più il 23 Marzo ma il 3 Aprile. Con ordinanza n. 45 del 25 Marzo 2020 a firma del Sindaco Ilaria Abagnale, è stata predisposta la proroga di tutte le misure restrittive di carattere preventivo e precauzionale necessarie per tutelare la salute dell’intera cittadinanza abatese. Tale decisione è stata presa in seguito alla costatazione dell’efficacia che i provvedimenti adottati hanno avuto fino a questo momento nel contrastare il contagio del virus, grazie al lavoro svolto dalla Stazione dei Carabinieri, del Comando di Polizia Locale e dalla Protezione Civile nonché al forte senso di responsabilità dei cittadini stessi.

Nello specifico, è stata ordinata la chiusura di tutte le attività commerciali dal lunedì al sabato, inderogabilmente alle ore 18.

00 e per l’intera giornata della domenica. Fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, che devono rispettare i propri turni. Le attività di panificazione, invece, hanno l’obbligo di non produrre e vendere prodotti di pasticceria. Limitazioni anche per le uscite per favorire i bisogni degli animali, che sono consentite per il tempo strettamente indispensabile e, comunque, nei pressi della propria abitazione. Infine, è stata disposta la chiusura del cimitero comunale per l’intera settimana. Le violazioni della presente ordinanza saranno punite con l’applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di 500,00 €.

