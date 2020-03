Cronaca

Sant'Antonio Abate - Disposte nuove misure di contenimento della diffusione del virus

Le attività commerciali dovranno chiudere alle 18:00. Chiuso definitivamente il cimitero comunale.

di Maria Felice Ferrara mercoledì 18 marzo 2020 - 16:17

Al fine di tutelare ancor di più la salute di tutta la cittadinanza, di fronte al costante incremento dei casi di contagio del virus, l’Amministrazione comunale con l’ordinanza sindacale n. 41 di questa mattina ha adottato ulteriori misure di carattere preventivo e precauzionale valide fino al giorno 25 marzo 2020, fatte salve ulteriori disposizioni in materia. Nello specifico, è stata disposta la chiusura di tutte le attività commerciali dal lunedì al sabato, inderogabilmente alle ore 18.00 e per l’intera giornata della domenica. Fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, che devono rispettare i propri turni. Le attività di panificazione, invece, hanno l’obbligo di non produrre e vendere prodotti di pasticceria.

Dopo le ore 18.00 di ogni giorno, è vietato fare attività sportive individuali, che, comunque, dovranno essere svolte esclusivamente in un raggio non superiore a mt. 50 dalla propria residenza per evitare contatti sociali. Stesse limitazioni riguardano anche le uscite per favorire i bisogni degli animali.

Infine, è stata disposta la chiusura del cimitero comunale per l’intera settimana. Le violazioni della presente ordinanza saranno punite con l’applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di 500,00 €

