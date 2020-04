Cronaca

Sant’Antonio Abate – Coronavirus: mascherine gratuite a tutte le famiglie abatesi

Con questa prima consegna, sarà coperto il 70% dei nuclei familiari del territorio abatese.

di Maria Felice Ferrara domenica 5 aprile 2020 - 09:20

Per tutelare quanto più possibile la salute dei cittadini, soprattutto dopo la conferma dei primi casi positivi al COVID-19 a Sant’Antonio Abate, l’Amministrazione comunale ha deciso di acquistare mascherine in cotone e tessuto tnt da destinare gratuitamente alle famiglie abatesi, nell’attesa di un eventuale fornitura da parte anche della Protezione Civile e/o della Regione Campania.

L’operazione di consegna è partita ieri grazie ai volontari delle Cooperative sociali (“Armonia”, “Il Faro”, “L’Impronta”, “La Rosa di Gerico” e dell’Associazione FRATRES) e, dato che il numero di mascherine non è sufficiente a soddisfare da subito tutti i nuclei familiari del territorio, si sta provvedendo a distribuire due pezzi per ciascun nucleo fino all’esaurimento del materiale acquistato, dando priorità ai soggetti più deboli e quelli che versano in situazioni di fragilità, per poi proseguire con le famiglie con over60.

