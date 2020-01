Cronaca

Pompei - Tredicenni picchiato dal branco, scatta la protesta social

Un episodo accaduto domenica sera all'esterno del centro commerciale "La Cartiera".

sabato 18 gennaio 2020 - 08:35

Adolescente preso di mira e picchiato dal branco, la mamma si sfoga sui social.



«Salve, vorrei mettere a conoscenza un brutto episodio capitato a mio figlio tredicenne presso il centro commerciale La cartiera – scrive la donna su un post social - Domenica sera insieme a suo cugino e un amichetto decisero di farsi accompagnare da noi genitori alla Cartiera per farsi un giro e pattinare un pò sul ghiaccio. Dopo aver fatto il giro, hanno deciso di andare a pattinare quando all’improvviso sente da dietro stringersi il collo e si sente sussurrare la frase... “Che hai da guardare?” Mio figlio risponde: “ io non ti ho guardato”, ma il bullo col suo amichetto decidono di picchiarlo o forse era stato già deciso, con cazzotti e calci lo immobilizzato facendogli cadere gli occhiali e in quel momento lui è stato preso dal panico poiché pensava che glieli rompessero. Mio nipote, per difenderlo, ha preso un pugno che gli ha creato fuoriuscita di sangue dal naso, a mio figlio un livido sotto l’occhio.

La fortuna ha voluto che dei ragazzi intervenissero e si prendessero cura di loro e per questo vorrei ringraziarli personalmente ma non so chi siano. Io mi chiedo, è possibile che dei ragazzini senza genitori non siano liberi di passeggiare in un centro commerciale in sicurezza?? Genitori mettere in guardia i vostri figli... La violenza è ovunque.. Questa volta è andata bene la prossima non lo so».



Un post che ha suscitato tantissimi commenti di altre persone, indignate e preoccupate per quanto accaduto. La donna, però, ammette di non aver denunciato l’accaduto. Una grave mancanza, poiché è solo con le denunce che si dà la possibilità alle forze dell’ordine di intervenire e tenere sotto controllo un fenomeno che, comunque, proprio a Pompei sembra in forte espansione. Sono sempre più, infatti, gli episodi di aggressioni ai danni di minorenni messe in atto da baby gang della zona.

