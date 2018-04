Cronaca

Pompei - Si sgancia il tirante che fissava la corona, nessun miracolo

In seguito all'intervento dei vigili del fuoco, si è scoperto che lo strumento non era stato saldato bene, provocando il dondolio che ha fatto credere in un miracolo. Le parole di Don Licinio:

«Il vero miracolo accade quando il vento dello Spirito fa oscillare il cuore verso la conversione».

di Davide Soccavo lunedì 16 aprile 2018 - 10:57

Si spengono le speranze dei fedeli, che avevano gridato al miracolo. Nella giornata di venerdì scorso la corona appesa alla statua della Madonna, eretta sul campanile del Santo Rosario di Pompei, ha cominciato improvvisamente ad oscillare, nonostante l'assenza di vento. La maggior parte dei fedeli ha creduto in un miracolo, altri persino in un chiaro segnale della Madonna a pregare in questo periodo complicato. La scena è stata tempestivamente filmata da alcuni turisti e curiosi, e in poco tempo i video sono diventati virali sul Web.



Tuttavia, la verità è un'altra. In seguito ad ulteriori verifiche da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con la scala mobile, si è scoperto che il tirante che fissava la corona, strumento utilizzato per contrastare le forze spingenti laterali, si era sganciato. Inoltre, nonostante le apparenze, all'altezza della statua in realtà soffiava un vento forte, non percepibile dal basso.





Per evitare ulteriormente che la corona precipitasse e colpisse accidentalmente i passanti, i vigili del fuoco hanno provveduto ad aggiustare l'aggancio che la fissa alla statua. Anche il parroco Vice Rettore della Basilica, Don Ivan Licinio, ha voluto fare chiarezza sui social riguardo all'accaduto. «Mi ero ripromesso di non intervenire perché pensavo non fosse necessario, ma da ieri sera sto ricevendo messaggi e telefonate da tutta Italia su questa cosa del miracolo della corona della Madonna di Pompei -ha spiegato-. Ognuno è libero di credere ed interpretare come vuole, ma i fatti dicono che semplicemente si è sganciato il tirante che fissa la corona alla base della statua». Poi ha aggiunto: «Il vero miracolo accade quando il vento dello Spirito fa oscillare il cuore verso la conversione».

