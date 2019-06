Cronaca

Pompei - La direttrice ad interim Alfonsina Russo saluta il Parco Archeologico di Pompei

«Se oggi Pompei si presenta con un’immagine positiva in Italia e in ambito internazionale, lo si deve all’impegno quotidiano di tutti coloro che lavorano per il sito»

giovedì 20 giugno 2019 - 20:03

Giornata di saluti questa mattina tra Alfonsina Russo, Direttore ad interim del Parco archeologico di Pompei dal 4 gennaio fino allo scorso 13 giugno e Massimo Osanna, riconfermato alla direzione del parco.



Alfonsina Russo ha salutato il personale, ringraziandolo per la collaborazione assicurata in questi mesi. «Si è lavorato tutti insieme con un grande senso del dovere e della responsabilità, per portare avanti le attività del Parco. Da parte mia, nonostante i limiti di un doppio incarico, ho cercato di fare del mio meglio per dare continuità all’ottimo operato di Osanna. Se oggi Pompei si presenta con un’immagine positiva in Italia e in ambito internazionale, lo si deve all’impegno quotidiano di tutti coloro che lavorano per il sito, ciascuno con le sue responsabilità di vigilanza e accoglienza, di tutela, di comunicazione e valorizzazione, di gestione degli uffici. Il mio ringraziamento va anche allo staff del Grande progetto Pompei e al Generale Mauro Cipolletta, per il costante supporto sugli aspetti di legalità».





La Direttrice Russo riprende a tempo pieno la sua attività presso il Parco archeologico del Colosseo, dopo questi mesi in cui aveva condiviso il doppio incarico gestionale.



Massimo Osanna ha voluto a sua volta ringraziare e sottolineare quanto grande sia stato l’impegno della Direttrice Russo in questa fase. «Pompei è un sito complesso, una vera e propria città da amministrare oltre che tutelare, dove le esigenze gestionali sono enormi e con un organico non del tutto adeguato. Nonostante ciò, è riuscita a mantenere alti gli standard che Pompei ha conquistato negli ultimi anni, contraddistinguendosi quale luogo di eccellenza, di conservazione e sperimentazione.” Osanna ha poi ribadito l’importanza di continuare a lavorare con ancora più impegno, in équipe e in maniera interdisciplinare, con un confronto costante di competenze e professionalità per confermare e migliorare sempre più le condizioni e l’immagine del sito».