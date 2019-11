Cronaca

Pimonte - 'Verità per Sara', striscioni sui balconi della città

Avviata anche una raccolta firme da inviare al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

venerdì 22 novembre 2019 - 16:08

Striscioni ai balconi per chiedere “Verità per Sara”. I cittadini di Pimonte, ma anche di Agerola, hanno così inteso di manifestare la loro solidarietà alla famiglia di Sara Aiello, la 36enne mamma di Pimonte morta nel 2015 in circostanze ancora poco chiare. La donna fu filmata dal marito mentre soffriva a causa di una violenta crisi. Un gesto, ha ricordato poi lo stesso marito ai magistrati, fatto dopo l’espressa richiesta del medico neurologo che teneva in cura Sara, al fine di capire meglio l’entità e le modalità delle crisi. Nei giorni scorsi, però, il sostituto procuratore di Torre Annunziata Alessandra Riccio, subentrata alla collega Andreana Ambrosino, ha chiesto l’archiviazione del caso. Di qui la scelta dei cittadini di appendere ai balconi casa quegli striscioni.



«Non avremo pace fino a quando non conosceremo come è morta Sara», afferma un’amica della 36enne, «per questo motivo abbiamo deciso di scendere in campo insieme alla sua famiglia, sostenendola in questa battaglia giudiziaria».



Contemporaneamente è partita anche una raccolta di firme da inviare poi all’onorevole del Movimento 5 Stelle Vittorio Ferraresi, sottosegretario alla Giustizia del governo Conte.

Si mobilitano anche le associazioni, con un appello rivolto direttamente al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. E’ il caso del gruppo social “La Campania sostiene le sorelle Napoli”: «C’è una famiglia a Pimonte – si legge sulla loro pagina social – quella di Sara Aiello, morta con un’agonia di oltre otto minuti maledetti, filmati dal marito, in presenza della figlia, bambina. Questa famiglia alla quale la Procura di Torre Annunziata dovrebbe dare giustizia, accogliendo la richiesta per la riesumazione del corpo, vuole archiviare invece il caso. Lei – si rivolgono al ministro Bonafede – è l’istituzione competente, in quanto ministro della Giustizia, che può intervenire e fermare questa ingiustizia vergognosa. Oltretutto ci si dovrebbe chiedere anche quale trauma porterà con sè la bambina, alla quale il padre parla mentre riprende Sara ormai agonizzante a letto».

