Cronaca

Nessun' allerta meteo, domani a Sant’Antonio Abate e a Santa Maria la Carità tutti a scuola

Dopo due giorni di chiusura precauzionale degli istituti scolastici, domani la campanella suonerà regolarmente.

di Maria Felice Ferrara mercoledì 6 novembre 2019 - 21:21

Nessuna tregua. La perturbazione atlantica che ha investito la Campania a partire da sabato scorso, generando violenti nubifragi e numerosi disagi nel napoletano, sembra non voler più lasciare spazio a cielo sereno. Anche per la giornata di domani, giovedi 7 novembre, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con la previsione di venti forti e precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.



Nonostante l’avvertimento di l’allerta meteo arancione, dopo due giorni di chiusura, nei Comuni di Sant’Antonio Abate e Santa Maria la Carità gli istituti scolastici riapriranno regolarmente.

Ovviamente, sulla base dei fenomeni previsti, le amministrazioni invitano i cittadini a limitare gli spostamenti, per non creare particolari ostacoli alla viabilità, e di prestare attenzione in caso di forti rovesci.

