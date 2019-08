Cronaca

Meta di Sorrento - Nuovo cedimento sul costone di Punta Gradelle

Cittadini preoccupati del fenomeno.

di sr venerdì 30 agosto 2019 - 18:07

Nuovo crollo sul costone di Meta di Sorrento. Questa volta a cedere e franare in mare è stata la parte alta del costone sul versante verso Piano di Sorrento. Come accaduto ieri, una grossa quantità di massi e terreno si è staccata dal costone finendo in mare, alzando un alto e denso polverone.



Quella di qualche minuto fa è stata una frana di minore entità rispetto a quella di ieri, ma il fenomeno inizia a preoccupare i cittadini.





In tanti si chiedono i motivi ti tali cedimenti ed ipotizzano terremoti e smottamenti sotterranei. Qualcuno di lancia in ipotesi catastrofiche, come l’imminente cedimento di un ampio tratto di costa.



Un fenomeno che da ieri è comunque monitorato dagli enti preposti, tra cui la capitaneria di porto e geologici.