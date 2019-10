Cronaca

Massa Lubrense - La dea bendata bacia Massa Lubrense: vincita da 5 milioni al Gratta e Vinci

Il biglietto è stato ritirato in Corso Sant'Agata, mentre prosegue la caccia all'anonimo vincitore

di Giovanni Minieri martedì 15 ottobre 2019 - 21:14

La dea bendata bacia la Campania, e più precisamente Massa Lubrense dove si è materializzata una vincita da ben 5 milioni di euro grazie a “Il Miliardario Maxi”. Il Gratta e Vinci è la più importante lotteria istantanea al mondo, e permette di aggiudicarsi immediatamente grossi premi in denaro qualora la combinazione di numeri nascosti corrisponda a quella vincente, stampata e riportata sullo stesso tagliando.

Mentre prosegue la caccia all’anonimo milionario, è al settimo cielo Luigi Di Gennaro, titolare del punto vendita situato a Corso Sant’Agata 27.



“Non conosco la persona che ha vinto tale somma, ma so perfettamente cosa avrei fatto se fossi stato io fortunato vincitore: mi sarebbe piaciuto sostenere e contribuire al successo della squadra di volley della nostra città, la ShedirPharma Folgore Massa”. Dall’inizio del 2019 il Gratta e Vinci ha distribuito premi per oltre 5 miliardi e 200 milioni in tutto lo stivale.

Massa Lubrense - La dea bendata bacia Massa Lubrense: vincita da 5 milioni al Gratta e Vinci

Condividi Facebook Twitter