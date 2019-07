Juve Stabia

Juve Stabia - Tim Cup, esordio delle vespe l'11 agosto contro la vincente di Imolese - Sambenedettese

Sorteggiato questo pomeriggio il tabellone nei locali della Lega di Serie A. Se le vespe dovessero superare il primo turno, ad attenderle ci sarà il Genoa

lunedì 22 luglio 2019 - 15:58

Fissato il primo incontro stagionale per la Juve Stabia. Le vespe andranno in scena allo stadio Romeo Menti il prossimo 11 agosto per il secondo turno di Tim Cup contro la vincente di Imolese - Sambenedettese che si sfideranno il 4 agosto. Il sorteggio è stato effettuato questo pomeriggio presso gli uffici della Lega di Serie A a Milano alla presenza dei dirigenti di tutte le squadre che prenderanno parte alla competizione. Per la Juve Stabia, quindi, prima apparizione al Menti l'11 agosto. Occasione utile per i tifosi stabiesi ma soprattutto per lo staff di Caserta per testare il livello di preparazione fisica dei giocatori in vista dell'insidioso campionato di Serie B che prenderà il via il prossimo 24 agosto. Si tratta di una gara secca: chi vincerà, accederà al turno successivo. Ad attendere la vincente di Juve Stabia e una fra Imolese e Sambenedettese sarà il Genoa.

A causa dei lavori allo stadio Ferraris, se le vespe dovessero superare il turno potrebbero giocare in casa chiedendo l'inversione di campo alla Lega.



Non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda l'agibilità del Romeo Menti. I lavori al momento in corso dovrebbero terminare per la prima settimana di agosto così da consegnare la struttura ormai pronta per l'inizio della stagione. Gli operai anche questa mattina sono stati a lavoro sulle gradinate per installare i sediolini. La tribuna Quisisana è stata completata e da domani si ripartirà con la tribuna Varano (ex distinti). Entro la fine di luglio sarà rimossa anche la recinzione fra spalti e terreno di gioco che sarà sostituita dai pannelli di plexiglass per favorire la visione ai tifosi oltre che la ripresa delle telecamere.