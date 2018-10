Cronaca

Gragnano - Stop agli abusivi in vista della prossima edizione della Fiera campionaria

Il sindaco Paolo Cimmino annuncia il pugno duro contro i venditori ambulanti fuorilegge.

di sr giovedì 25 ottobre 2018 - 08:44

Stop agli abusivi in vista della prossima edizione della Fiera campionaria, prevista il 21 novembre. Dopo le polemiche dello scorso anno, quando la città della pasta fu invasa da 300 venditori ambulanti (molti dei quali determinati ad occupare spazi pubblici senza richiesta) l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Cimmino, corre ai ripari. E annuncia il pugno duro contro i venditori ambulanti fuorilegge, che si presenteranno a Gragnano per vendere oggetti contraffatti. Il tutto, in collaborazione con la polizia municipale, agli ordini del comandante Fabio De Silva.



Un’altra importante novità riguarda invece i prodotti che saranno esposti. Quest’anno infatti si punterà soprattutto all’agricoltura, con i prodotti tipici dei monti Lattari, e al bestiame. Tutto ciò per far tornare la fiera campionaria al vecchio obiettivo, cioè quello di vendere soltanto i prodotti che caratterizzano il territorio.

Negli ultimi anni, invece, ciò non è stato possibile a causa della presenza di ambulanti che vendevano un po' di tutto: dalle scarpe contraffatte ai capi d’abbigliamento, fino a gadget e oggettistica varia. Il Comune, a tal proposito, ha deciso di avviare una fitta collaborazione con Coldiretti, proprio per puntare sull’originalità dei prodotti. Sarà dunque una fiera a chilometro zero, quella che andrà in scena lungo le strade cittadine il prossimo 21 novembre.



E sono previste delle importanti modifiche anche al percorso. Gli stand non potranno infatti occupare la zona di via Vittorio Veneto, quella a ridosso del Comune. Saranno invece interessate via Sorrentino, via Giovanni Della Rocca, via Roma, via Santa Croce, parte di via Castellammare e via Quarantola.