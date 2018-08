Cronaca

Gragnano - Auto dell'Asl investe una moto, per fortuna nessun ferito grave

Ancora ignote le dinamiche dell'incidente. I residenti, però, protestano per mancaza di segnaletica.

di Davide Soccavo mercoledì 29 agosto 2018 - 22:27

(Foto Facebook)

Un incidente è avvenuto questa mattina nei pressi dell'incrocio di Via Ponte Trivione. Ad essere coinvolte, una moto e un'autovettura dell'ASL. Per fortuna solo qualche lieve ferita per entrambi i conducenti e i veicoli sembrano non essersi gravemente danneggiati. Ancora poca chiara la dinamica dell'incidente. Stando alle prime ricostruzioni, pare che lo scontro sia da ricondurre ad una mancata precedenza data. Sotto accusa anche una insufficiente segnaletica stradale. Infatti, nonostante la presenza di una rotatoia al centro dell'incrocio, i cittadini ora protestano proprio per la mancanza di appositi segnali, che garantirebbero ai veicoli una più tranquilla circolazione, evitando che si verifichino episodi simili.

«La rotatoria è irregolare e non consente la normale circolazione - hanno affermato i residenti della zona. Sarebbe opportuno eliminarla.» Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno anche provveduto a gestire il traffico che nel frattempo si era formato. Durante le operazioni di rilievo, inoltre, pare sia stato rubato il casco del centauro vittima dell'incidente nel frattempo lasciato incustodito e appoggiato su un cartello stradale.

