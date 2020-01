Gragnano - Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al convegno Â«Ambiente, Scuola e LegalitÃ Â»

Cronaca

Gragnano - Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al convegno «Ambiente, Scuola e Legalità»

Per una consapevolezza ambientale più concreta e condivisa.

martedì 28 gennaio 2020 - 14:55

Seduti allo stesso tavolo, soggetti diversi, rappresentanti di istituzioni nazionali e regionali provenienti da realtà e culture diverse, in collaborazione per una consapevolezza ambientale più concreta e condivisa.



E’ l’obiettivo dell’incontro previsto per venerdì 31 gennaio, a partire dalle ore 10.00, che si terrà nell’aula magna dell’Istituto Superiore Don Milani di Gragnano (Na).



A tornare tra i banchi di scuola, per sottolineare il valore di questa ampia collaborazione, sono il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il direttore scolastico regionale della Campania Luisa Franzese, il Procuratore Generale presso la Corte Appello di Napoli Luigi Riello, il Procuratore Aggiunto presso la Procura di Torre Annunziata Pierpaolo Filippelli, il presidente del gruppo di lavoro ministeriale per i Reati Ambientali il Procuratore Nunzio Fragliasso.





Un evento organizzato dall’Associazione Forense di Gragnano, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e l’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (per i quali avvocati è prevista anche l’attribuzione di crediti formativi professionali), assieme anche alla Fondazione Forense “Enrico De Nicola”.



Ad aprire i lavori sarà il presidente dell’AssoForense di Gragnano, Mario Afeltra. Sono previsti inoltre gli interventi del presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Ottavio Lucarelli, del presidente del Tribunale di Torre Annunziata, Ernesto Aghina, e del presidente della Fondazione Forense De Nicola, Gennaro Torrese. A moderare i lavori, il giornalista Ciro Saccardi.

