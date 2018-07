Cronaca

Castellammare - Will Smith a Marina di Stabia. La stella di Hollywood in vacanza nel Golfo

Vacanze italiane per l’attore e produttore americano, che insieme alla sua famiglia ha voluto fare un salto nella città delle acque.

di Davide Soccavo lunedì 23 luglio 2018 - 15:59

(Foto Il Mattino)

“Una vita tutta nuova sta esplodendo per me, avanti a tutta forza portami a… Bel Air?”. No! A Marina di Stabia. Quella che probabilmente è stata una delle ultime tappe in Italia di Will Smith, la star di Hollywood che una settimana fa ha lasciato la Sicilia per recarsi nel porto della città delle acque. Una bellissima sorpresa per i presenti, che finalmente hanno visto realizzarsi il sogno di scattarsi un selfie con il proprio idolo.



Lo “svitato di Bel Air”, come lo definisce la sigla iniziale della serie americana che l’ha reso famoso in tutto il mondo, era insieme alla moglie Jada Pinkett e i figli Jaden, Willow e Trey Smith.

Pare che l’attore e produttore abbia preso un Mega Yacht Katharine per soggiornare nel Golfo di Napoli. Inoltre, ha scelto l’Italia in particolare per dedicarsi insieme alla sua famiglia alle immersioni subacquee a largo delle isole Eolie, che l’attore ha voluto anche condividere sui social con foto e video.



Il porto ha di recente registrato presenze di numerose celebrità: dai simpatici Pio e Amedeo alla stella del rock Rod Stewart. Soprattutto continua ad essere un luogo all’altezza di ospitare Yacht di grosse dimesioni, motivo di vanto per gli stabiesi.

