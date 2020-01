Cronaca

Castellammare - Volontari in azione questo weekend per pulire la spiaggia

Sono 4 le associazioni che si incontreranno domenica mattina nei pressi di C.so Garibaldi.

di Davide Soccavo giovedì 30 gennaio 2020 - 22:29

Una spiaggia di Castellammare ha bisogno di una ripulita, specie dopo il lungo periodo di maltempo dello scorso novembre. Dal fiume Sarno fino al lungomare, tronchi, plastica e rifiuti vari sono stati trascinati dalla corrente. Toccherà dunque ai volontari far sì che la spiaggia torni com'era prima: domenica 9 febbraio dalle 9:30 alle 13:30, nei pressi di C.so Garibaldi, le associazioni si daranno appuntamento per dare il via alla pulizia.



Le associazioni organizzatrici sono Fondalicampania, Rete Difesa del Sarno Castellammare di Stabia, la Grande Onda e Let’s do it Italy.

Un intervento giunto tempestivamente, poichè i cittadini hanno chiesto un intervento del Comune per garantire il decoro all'intero lungomare. E a riguardo è intervenuto l’assessore all’Ambiente Giampaolo Scafarto: «La pulizia della spiaggia è prevista solo nel periodo estivo secondo il contratto. In inverno noi chiediamo l'intervento che comunque è a costo zero per l'amministrazione comunale. Per la spiaggia, quindi, a differenza dell'intero lungomare che dovrebbe essere pulito ogni giorno, i tempi sono del tutto diversi.»

